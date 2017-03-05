Милые собаки и кошки сфотографировались с новосибирцами на аватарки

Десятки животных пришли сегодня со своими хозяевами в Первомайский сквер, чтобы 4 часа фотографироваться с жителями Новосибирска.





Корги — популярная модель на благотворительной фотосессии





Весенняя фотосессия «Доброе сердце» проходит сегодня в Первомайском сквере с 12 до 16 часов. В ней участвуют не менее 20 животных под присмотром хозяев — с собаками, кошками и хорьками фотографировались сотни новосибирцев.







На акции породистые собаки помогают бездомным сородичам





По словам волонтера организации защиты животных «Хочу жить» Татьяны Долговых, акция всегда бывает такой многолюдной — на ней удается собрать около 100 тыс. руб. Эти деньги пойдут на помощь бездомным животным, которые находятся на попечении «Хочу жить» и живут сейчас на частных передержках. Поэтому на акции организаторы собирали не только деньги, но и принимали корм.







Собаки более морозоустойчивы, чем кошки





Хорьки сегодня решились выйти на уличную акцию — обычно они участвуют в более теплых фотосессиях





Помогают бездомным животным породистые собаки и кошки — их по своей воле приводят хозяева. «Животные все воспитанные — стараемся таких подбирать. Если какие-то есть проблемы, то мы их просто в разные концы парка ставим, хозяева это и сами понимают», — пояснила Татьяна.







Животные ведут себя дружелюбно — воспитание очень важно на таких массовых акциях





Собранные деньги пойдут на помощь бездомным собакам





По словам организаторов, самые популярные породы собак на таких акциях — фотогеничные корги, хаски и мопсы, которых потом новосибирцы постят на свои страницы в соцсетях.





Сегодня в Первомайский сквер пришли сотни новосибирцев, желающих сфотографироваться с красивыми собаками





Фотосессии делают приглашенные фотографы — за 100 руб. они снимают желающего с любым животным — и спустя некоторое время загружают сделанные кадры на специальной странице «Доброго сердца» в соцсетях.







Сфотографироваться с любым животным можно за 100 руб.





Акция «Доброе сердце» длилась 4 часа





Защитники животных часто устраивают благотворительные фотосессии, и не только на улице. В январе новосибирцы фотографировались не только с породистыми собаками, но и с обезьяной, змеей и лисой в ТРЦ «Галерея Новосибирск».

