Милые собаки и кошки сфотографировались с новосибирцами на аватарки

Десятки животных пришли сегодня со своими хозяевами в Первомайский сквер, чтобы 4 часа фотографироваться с жителями Новосибирска.


Корги — популярная модель на благотворительной фотосессии
Корги — популярная модель на благотворительной фотосессии


Весенняя фотосессия «Доброе сердце» проходит сегодня в Первомайском сквере с 12 до 16 часов. В ней участвуют не менее 20 животных под присмотром хозяев — с собаками, кошками и хорьками фотографировались сотни новосибирцев.


На акции породистые собаки помогают бездомным сородичам
На акции породистые собаки помогают бездомным сородичам


По словам волонтера организации защиты животных «Хочу жить» Татьяны Долговых, акция всегда бывает такой многолюдной — на ней удается собрать около 100 тыс. руб. Эти деньги пойдут на помощь бездомным животным, которые находятся на попечении «Хочу жить» и живут сейчас на частных передержках. Поэтому на акции организаторы собирали не только деньги, но и принимали корм. 


Собаки более морозоустойчивы, чем кошки
Собаки более морозоустойчивы, чем кошки


Хорьки сегодня решились выйти на уличную акцию — обычно они участвуют в более теплых фотосессиях
Хорьки сегодня решились выйти на уличную акцию — обычно они участвуют в более теплых фотосессиях


Помогают бездомным животным породистые собаки и кошки — их по своей воле приводят хозяева. «Животные все воспитанные — стараемся таких подбирать. Если какие-то есть проблемы, то мы их просто в разные концы парка ставим, хозяева это и сами понимают», — пояснила Татьяна.


Животные ведут себя дружелюбно — воспитание очень важно на таких массовых акциях
Животные ведут себя дружелюбно — воспитание очень важно на таких массовых акциях


Собранные деньги пойдут на помощь бездомным собакам
Собранные деньги пойдут на помощь бездомным собакам


По словам организаторов, самые популярные породы собак на таких акциях — фотогеничные корги, хаски и мопсы, которых потом новосибирцы постят на свои страницы в соцсетях.


Сегодня в Первомайский сквер пришли сотни новосибирцев, желающих сфотографироваться с красивыми собаками
Сегодня в Первомайский сквер пришли сотни новосибирцев, желающих сфотографироваться с красивыми собаками


Фотосессии делают приглашенные фотографы — за 100 руб. они снимают желающего с любым животным — и спустя некоторое время загружают сделанные кадры на специальной странице «Доброго сердца» в соцсетях.


Сфотографироваться с любым животным можно за 100 руб.
Сфотографироваться с любым животным можно за 100 руб.


Акция «Доброе сердце» длилась 4 часа
Акция «Доброе сердце» длилась 4 часа


Защитники животных часто устраивают благотворительные фотосессии, и не только на улице. В январе новосибирцы фотографировались не только с породистыми собаками, но и с обезьяной, змеей и лисой в ТРЦ «Галерея Новосибирск».

Мария Морсина
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