Милые собаки и кошки сфотографировались с новосибирцами на аватарки
Десятки животных пришли сегодня со своими хозяевами в Первомайский сквер, чтобы 4 часа фотографироваться с жителями Новосибирска.
Весенняя фотосессия «Доброе сердце» проходит сегодня в Первомайском сквере с 12 до 16 часов. В ней участвуют не менее 20 животных под присмотром хозяев — с собаками, кошками и хорьками фотографировались сотни новосибирцев.
По словам волонтера организации защиты животных «Хочу жить» Татьяны Долговых, акция всегда бывает такой многолюдной — на ней удается собрать около 100 тыс. руб. Эти деньги пойдут на помощь бездомным животным, которые находятся на попечении «Хочу жить» и живут сейчас на частных передержках. Поэтому на акции организаторы собирали не только деньги, но и принимали корм.
Помогают бездомным животным породистые собаки и кошки — их по своей воле приводят хозяева. «Животные все воспитанные — стараемся таких подбирать. Если какие-то есть проблемы, то мы их просто в разные концы парка ставим, хозяева это и сами понимают», — пояснила Татьяна.
По словам организаторов, самые популярные породы собак на таких акциях — фотогеничные корги, хаски и мопсы, которых потом новосибирцы постят на свои страницы в соцсетях.
Фотосессии делают приглашенные фотографы — за 100 руб. они снимают желающего с любым животным — и спустя некоторое время загружают сделанные кадры на специальной странице «Доброго сердца» в соцсетях.
Защитники животных часто устраивают благотворительные фотосессии, и не только на улице. В январе новосибирцы фотографировались не только с породистыми собаками, но и с обезьяной, змеей и лисой в ТРЦ «Галерея Новосибирск».
Мария Морсина
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