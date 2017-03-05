Поклонники Сталина собирали деньги в центре Новосибирска на памятник вождю

Днем 5 марта у памятника Ленину в центре Новосибирска прошел пикет памяти Иосифа Сталина — последователи развернули красные флаги, возложили цветы к портрету советского вождя и устроили сбор денег на его памятник.





Пикет в память Сталина 5 марта 2017 года

Пикет в день смерти Иосифа Сталина (5 марта 1953 года) начался сегодня в 12 часов на пл. Ленина и длился около часа в присутствии нескольких полицейских. По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, на пикет пришло около 20 человек — многие из них принесли с собой деньги на памятник Сталину.







Как пояснил руководитель инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк, сбор денег на памятник начался в августе 2016 года, и с тех пор активистам удалось накопить 200 тыс. руб.







Активисты возложили цветы к портрету Сталина и собрали деньги на установку памятника





Сейчас уже готов бюст — его выполнил новосибирский скульптор Павел Марков, инициаторы планируют еще сделать гранитный постамент, украсить памятник орденом Победы и тонировать монумент под цвет бронзы. На все это может уйти от 60 до 100 тыс. руб., оценил Денисюк. Памятник будет около 3 м высотой.







Готовый бюст Сталина авторства Павла Маркова





Пока точное место памятника еще не определено, но активисты планируют установить его уже 9 мая этого года. По словам Алексея Денисюка, последователи Сталина предложили мэрии несколько площадок — сквер Героев Революции, пл. Свердлова, сквер Славы и др., но власти решили устроить опрос горожан по поводу этой инициативы, и результатов пока нет.







Площадка для памятника еще не названа, но инициаторы планируют установить его 9 мая 2017 года





Денисюк отметил, что негативные отзывы о будущем памятнике его не тревожат. «Меня это не смущает, поскольку сегодня, во-первых, СМИ только в одностороннем порядке информацию доносят, отображается черными красками вся наша история. И люди либо просто не понимают, либо введены в заблуждение. Понятно, что есть те, кто сознательно ведут борьбу против Сталина и нашей советской эпохи, это неизбежно. Мы считаем, что Сталин выдающуюся роль в нашей истории сыграл», — заключил организатор пикета.







Организаторов не смущают негативные отзывы о будущем памятнике Сталину





Установку памятника обсуждали в сентябре прошлого года на художественном совете в мэрии Новосибирска. Слушания шли настолько горячо, что чиновники даже пригрозили собравшимся вызовом охраны. В итоге инициативу общественников в мэрии отклонили: практически все проголосовали «против». Однако активистов это не остановило — они все равно ищут место в Новосибирске для памятника вождю.

