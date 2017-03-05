На Большевистской треснул тротуар (фото)





Трещина на тротуаре возле стройки «Снежной мили» сегодня в 8:20 утра, фото читателя





На днях горожане обнаружили глубокую трещину вдоль тротуара на Большевистской, где в ноябре треснула проезжая часть. Разлом образовался недалеко от строящегося комплекса «Снежная миля».





Читательница Елена прислала в НГС фото треснувшего тротуара. По словам Елены, лед и кладка под ним треснули либо вчера, либо сегодня утром: «Я хожу каждый день на работу до Речного пешком, еще три дня назад такого безобразия не было. Я была в шоке. Предполагаю, что там глубина 20 см, может, и глубже».





Трещина на тротуаре возле стройки «Снежной мили» сегодня в 8:20 утра, фото читателя







Женщина сообщила, что сейчас этот участок тротуара не перекрыт и доступен для пешеходов. «Я сегодня там спокойно и легко прошла, там нет ни ограждений, ни знаков».







Ранее НГС.НОВОСТИ подробно писали о трещине на Большевистской. На фотографиях, которые читатели присылали в редакцию в ноябре, тротуар был целым.