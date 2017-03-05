Лидер группы Bad Boys Blue сломал бедро под Новосибирском

Джон МакИнерни на концерте в Новосибирске. Фото Александра Ощепкова
Джон МакИнерни на концерте в Новосибирске. Фото Александра Ощепкова

После концерта Mega Dance 90-х лидер популярной немецкой группы попал в аварию по пути в Томск и был доставлен в больницу.


3 марта в Новосибирске прошел концерт Mega Dance 90-х, на котором выступали звезды отечественной и зарубежной эстрады, среди которых была группа Bad Boys Blue. После мероприятия артисты поехали в Томск на другой концерт.


На концерте в Томске певица Лада Дэнс сообщила зрителям, что лидер Bad Boys Blue Джон МакИнерни попал в аварию.


В ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что 4 марта в 11:20 Lexus попал в аварию на трассе Р255. «Совершил столкновение с попутно двигавшимся, но неизвестно по какой причине остановившимся автомобилем Volvo с прицепом. Пострадал мужчина 1957 года рождения. Был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь, и он был отпущен». По данным полиции, в «Лексусе» было 4 человека, больше никто не пострадал. То, что пострадавший — это МакИнерни, в полиции пока не подтверждают. 


В УГИБДД по НСО тоже не подтвердили личность пострадавшего, но сообщили, что в результате аварии он сломал бедро, после чего был доставлен в одну из больниц Новосибирска, где находится и сейчас. «Жизни там ничего не угрожает, все нормально. Скорее всего, водитель пренебрег правилами дорожного движения. Это было не темное время суток и наезд на препятствие», — сообщил представитель областной Госавтоинспекции Константин Шкабарня.

Наталья Гредина
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 2142
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено