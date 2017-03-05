Лидер группы Bad Boys Blue сломал бедро под Новосибирском

Джон МакИнерни на концерте в Новосибирске. Фото Александра Ощепкова



После концерта Mega Dance 90-х лидер популярной немецкой группы попал в аварию по пути в Томск и был доставлен в больницу.





3 марта в Новосибирске прошел концерт Mega Dance 90-х, на котором выступали звезды отечественной и зарубежной эстрады, среди которых была группа Bad Boys Blue. После мероприятия артисты поехали в Томск на другой концерт.





На концерте в Томске певица Лада Дэнс сообщила зрителям, что лидер Bad Boys Blue Джон МакИнерни попал в аварию.





В ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что 4 марта в 11:20 Lexus попал в аварию на трассе Р255. «Совершил столкновение с попутно двигавшимся, но неизвестно по какой причине остановившимся автомобилем Volvo с прицепом. Пострадал мужчина 1957 года рождения. Был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь, и он был отпущен». По данным полиции, в «Лексусе» было 4 человека, больше никто не пострадал. То, что пострадавший — это МакИнерни, в полиции пока не подтверждают.





В УГИБДД по НСО тоже не подтвердили личность пострадавшего, но сообщили, что в результате аварии он сломал бедро, после чего был доставлен в одну из больниц Новосибирска, где находится и сейчас. «Жизни там ничего не угрожает, все нормально. Скорее всего, водитель пренебрег правилами дорожного движения. Это было не темное время суток и наезд на препятствие», — сообщил представитель областной Госавтоинспекции Константин Шкабарня.