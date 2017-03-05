Водитель Infiniti избил лопатой сотрудников СТО

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Ленинском районе водитель Infiniti избил двух работников автосервиса лопатой. 


Вечером 4 марта в полицию поступило сообщение из больницы, в которую обратился мужчина 1980 года рождения с травмами различной степени тяжести, в основном с ушибами, — сообщили в полиции.


Мужчина пояснил, что они с коллегой работают на станции техобслуживания на ул. Широкая. Закончив рабочий день, они вышли из помещения СТО и ждали такси. Подъехал автомобиль Infiniti, молодые люди подумали, что человек хочет записаться на услуги автосервиса. «Они подошли к нему, он вытащил лопату и нанес одному из них телесные повреждения, после чего работники СТО сели в такси и уехали», — рассказали в полиции.


Полиция проводит проверку, ведется розыск водителя.


Драки для новосибирских автомобилистов — не редкость. В январе клиенты избили таксиста за запрет курить в машине, а в феврале водитель маршрутки побил пассажира ногами.

Наталья Гредина
Фото pixabay.com

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