В Новосибирске раздали кошек и собак (фото)

Ярмарка-раздача животных «День хвоста». Фото Густаво Зырянова
Ярмарка-раздача животных «День хвоста». Фото Густаво Зырянова


4 марта новосибирские зоозащитники провели ярмарку-раздачу бездомных животных, хозяев нашли девять кошек и одна собака.


В Новосибирске раздали кошек и собак (фото)


Ярмарка-раздача животных «День хвоста» прошла в молодежном центре «PROдвижение» на ул. Бориса Богаткова. Из 16 участвующих животных удалось пристроить 10, рассказала НГС волонтер новосибирской региональной общественной организации «ЗооПрогресс»: «Мы пристроили 9 кошек, а также по итогам ярмарки посетители заинтересовались еще одной собакой, скорее всего, вопрос решится положительно. Мы держим кулачки».


Ярмарка-раздача животных «День хвоста». Фото Густаво Зырянова
Ярмарка-раздача животных «День хвоста». Фото Густаво Зырянова


Все кошки и собаки еще в прошлом году жили на улице, кого-то из них нашли волонтеры «ЗооПрогресса», кого-то нашли горожане и передали активистам. Все участники ярмарки были привиты от бешенства и стерилизованы.


В Новосибирске раздали кошек и собак (фото)


В раздаче участвовали только взрослые животные — кошки от 6 месяцев до 5 лет и собаки от 7 месяцев до 1,5 лет. Собаки и кошки, у которых так и не появился хозяин, сегодня содержатся на передержках у кураторов проекта и в частном приюте. Следующий «День хвоста» пройдет в Академгородке в середине мая.


В Новосибирске раздали кошек и собак (фото)


На прошлой выставке «ЗооПрогресса» животные вызвали небывалый ажиотаж.

Наталья Гредина
Фото Густаво Зырянова

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