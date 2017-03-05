В Новосибирске раздали кошек и собак (фото)

Ярмарка-раздача животных «День хвоста». Фото Густаво Зырянова





4 марта новосибирские зоозащитники провели ярмарку-раздачу бездомных животных, хозяев нашли девять кошек и одна собака.









Ярмарка-раздача животных «День хвоста» прошла в молодежном центре «PROдвижение» на ул. Бориса Богаткова. Из 16 участвующих животных удалось пристроить 10, рассказала НГС волонтер новосибирской региональной общественной организации «ЗооПрогресс»: «Мы пристроили 9 кошек, а также по итогам ярмарки посетители заинтересовались еще одной собакой, скорее всего, вопрос решится положительно. Мы держим кулачки».





Ярмарка-раздача животных «День хвоста». Фото Густаво Зырянова







Все кошки и собаки еще в прошлом году жили на улице, кого-то из них нашли волонтеры «ЗооПрогресса», кого-то нашли горожане и передали активистам. Все участники ярмарки были привиты от бешенства и стерилизованы.









В раздаче участвовали только взрослые животные — кошки от 6 месяцев до 5 лет и собаки от 7 месяцев до 1,5 лет. Собаки и кошки, у которых так и не появился хозяин, сегодня содержатся на передержках у кураторов проекта и в частном приюте. Следующий «День хвоста» пройдет в Академгородке в середине мая.









На прошлой выставке «ЗооПрогресса» животные вызвали небывалый ажиотаж.