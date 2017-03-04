Школьница из Новосибирска поразила жюри «Минуты славы» умением летать под потолком

Алина Писяч и Михаил Боярский.

13-летняя гимнастка из Новосибирска прошла в полуфинал шоу талантов «Минута славы» на Первом канале, удивив жюри сложным цирковым номером на воздушной сетке, который она выполняла без страховки.







«Я всегда мечтала летать, вот просто летать. Мне всегда снились полеты, это было моей мечтой. И когда я пришла в цирковую студию, я поняла, что моя мечта начинает осуществляться, и даже у моего тренера фамилия Чайкина!», — заявила гимнастка Алина Писяч перед своим выступлением в сегодняшнем выпуске «Минуты славы».





Номер Алина исполняла на высоте 3 м без страховки. Сама гимнастка рассказала НГС.НОВОСТИ, что обычно она выполняет такие же трюки на высоте 13 м под куполом цирка. По словам Алины, она занималась 7 лет художественной гимнастикой, а цирковому искусству учится уже 2 года. Участвовать в «Минуте славы» девушка захотела сама, в организации поездки ей помогла цирковая студия «Невесомость», где она тренируется.





Обычно Алина выполняет такие трюки на высоте 13 метров.

«Как только я пришла в эту цирковую студию, мне захотелось на “Минуту славы”. Номер ставила сама», — рассказала Алина. Она отметила, что сейчас учится в 6 классе школы № 23. Родители, по словам девушки, хорошо относятся к ее тренировкам и выступлениям.







Эксперты жюри Рената Литвинова, Владимир Познер, Сергей Юрский и Сергей Светлаков восхищенно следили за номером Алины. «Я все время опасливо говорил здесь в этом зале по поводу того, не рано ли выходят дети в погоне за большой славой. Но в данном случае я делаю исключение, потому что это мастерство уже созревшее, значит, такие дети в XXI веке», — высказался Сергей Юрский. Сергей Светлаков описал выступление как «очень страшно и очень красиво», а Рената Литвинова спросила, не хочет ли Алина поменять фамилию — но получила отрицательный ответ.









В итоге Алина Писяч прошла в полуфинал. Гимнастка добавила, что сегодняшний выпуск Первого канала снимали еще в начале февраля, так что она уже скоро полетит в Москву на следующий этап с доработанным номером.





Новосибирские артисты не в первый раз участвуют в «Минуте славы». Самый известный ее участник из Новосибирска — маленький барабанщик Леня Шиловский. После шоу его карьера не закончилась — недавно Леня сыграл в клипе группы «Уматурман».