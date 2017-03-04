После уборки снега на ул. Линейной в асфальте появилась дыра

Под дырой, по словам очевидца, находится темплотрасса

Жители Заельцовского района заметили и сфотографировали сегодня дыру в асфальте на проезжей части, которая появилась после того, как там целый день работали снегоуборщики.







Дыра появилась рядом с домом по ул. Линейная,122. «Не на территории дома, а за забором, прямо на проезжей части. Там долгое время была лужа, которая не хотела замерзать. Наверное, внизу теплотрасса, потому что сейчас из дыры дым идет», — сообщил очевидец.







Дорогу почистили, но на ней появилась дыра





По его словам, сегодня на ул. Линейной весь день убирали снег, сейчас техника ушла и прохожие заметили дыру в асфальте.







Это далеко не первый случай, когда новосибирцы удивлены зимней уборкой. Жители «Родников», например, также после ухода уборочной техники обнаружили на своей парковке огромные кучи снега.