В Центральном парке выбрали самую красивую снежную скульптуру

Скульптура фотографа

В Новосибирске подвели итоги конкурса снежных скульптур «Профессия мечты» — лучшей стала композиция, посвященная работе фотографа.







Конкурс стартовал у главной сцены Центрального парка в четверг, а победителей объявили сегодня, 4 марта. Самую удачную, по мнению жюри конкурса, скульптуру из снега слепила команда Центра патриотического воспитания «Патриот». Они получили в подарок поездку на Байкал во время весенних каникул.







Строитель





В мастерстве снежного строительства состязались 8 команд от предприятий города, профессиональных мастерских и школ. Конкурс был посвящен 25-летию компании ГК «Восток-Сервис».





Общий вид конкурсной площадки





Космонавт





Награждение победителей





Среди профессий, слепленных из снега, кроме фотографа можно увидеть космонавта, строителя, машинистра и др.







Строительство скульптур





Более масштабный конкурс снежных скульптур проходил в январе у фонтана в Первомайском сквере. Тогда лучшим стало изображение языческого божества Велеса.