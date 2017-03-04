В Центральном парке выбрали самую красивую снежную скульптуру

Скульптура фотографа
Скульптура фотографа

В Новосибирске подвели итоги конкурса снежных скульптур «Профессия мечты» — лучшей стала композиция, посвященная работе фотографа.


Конкурс стартовал у главной сцены Центрального парка в четверг, а победителей объявили сегодня, 4 марта. Самую удачную, по мнению жюри конкурса, скульптуру из снега слепила команда Центра патриотического воспитания «Патриот». Они получили в подарок поездку на Байкал во время весенних каникул.


Строитель
Строитель


В мастерстве снежного строительства состязались 8 команд от предприятий города, профессиональных мастерских и школ. Конкурс был посвящен 25-летию компании ГК «Восток-Сервис».

 

Общий вид конкурсной площадки
Общий вид конкурсной площадки


Космонавт
Космонавт


Награждение победителей
Награждение победителей


Среди профессий, слепленных из снега, кроме фотографа можно увидеть космонавта, строителя, машинистра и др. 


Строительство скульптур


Более масштабный конкурс снежных скульптур проходил в январе у фонтана в Первомайском сквере. Тогда лучшим стало изображение языческого божества Велеса.  

Анна Наумцева
Фото Густаво Зырянова
Видео Александра Ощепкова

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