Текущая с крыши вода устроила потоп в квартирах на Котовского

Из-за воды, текущей с крыши, начал разрушаться потолок

Жительница Ленинского района Лариса Шевченко пожаловалась на текущую с потолка воду — от потопа пострадали три квартиры на ул. Котовского,11.







На фотографиях, которые Лариса предоставила редакции НГС.НОВОСТИ, видны подтеки на обоях, отвалившаяся штукатурка на потолке. «Течь понемногу начало с января. Последнюю неделю из-за оттепели ситуация обострилась, а сегодня случился настоящий потоп. Рушится потолок. Течет из окон, течет по стенам. Всего затопило три квартиры на пятом этаже», — описала ситуацию собеседница.







Кровля течет и нуждается в капремонте





По ее словам, она сама вчера поднялась на крышу и обнаружила там толстый слой наледи. «В ЖЭУ сказали, что ничего не могут сделать, подстелили клеенку и предложили подождать до понедельника. А я не знаю как, у меня ребенок астматик», — сетует Лариса.







Она говорит, что пожаловалась в ГЖИ, но ответа пока не получила. А после звонка в единую диспетчерскую службу с крыши дома сбили сосульки и посчитали, что этого достаточно.







Вода стекает по стенам





В ЖЭУ № 26 УК «Служба Заказчика ЖКХ по Ленинскому району» корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили информацию о воде, протекающей в квартиры, и объяснили это тем, что кровля дома течет и нуждается в капитальном ремонте. «Сегодня там была вышка, кровлю очистили», — сообщили в ЖЭУ.

