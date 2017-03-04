Дикие птицы начали строить гнезда в Новосибирске

Сорочье гнездо по размеру гораздо больше, чем сама сорока
Сорочье гнездо по размеру гораздо больше, чем сама сорока

В Новосибирске начался сезон гнездования диких птиц — первыми за строительство своих гнезд взялись сороки.


В этом году строительство началось раньше обычного. «В последние годы сороки приступают к строительству гнезд примерно в середине марта. В этом году — в начале марта, а в прошлом году первые гнезда появились и вовсе в начале февраля, что было сильным отклонением от нормы», — пояснил орнитолог Алексей Яновский.


Гнездящихся сорок специалист заметил в Ленинском районе, у стадиона «Заря» в кроне старой яблони. «Сороки с приглушенным стрекотанием разбирали постройку своего же прошлогоднего гнезда на густых ветках ели метрах в 70 от яблони, транспортировали хворостинки в клюве и старательно укладывали их в основание нового гнезда или вплетали их в крышу "шалашика". Далее птицам предстоит сформировать лоток с помощью мокрой глины с проталин, которых в городе немало над теплотрассами, дождаться его затвердения и подсыхания. В ожидании готовности лотка сороки будут разыскивать, ломать на деревьях и подносить к гнезду еще много хворостин, чтобы сделать гнездо защищенным от непогоды, снегопадов и хищников», — поведал Алексей Яновский.


Также в городе уже стали замечать первых перелетных птиц. Из мест зимовки вернулись синицы — их можно узнать по яркому оперению

Анна Наумцева
Фото Игоря Волошина

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