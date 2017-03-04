В катакомбах под Красным проспектом появилось больше сотни граффити

На выставке граффити собрано около 200 работ

В лофт-парке «Подземка» открылась выставка художников-граффитистов, где собрано в общей сложности больше 200 работ разных стилей.







Открытие прошло вчера вечером, 3 марта, на Красном проспекте, 161 в огромном подземном помещении, примыкающем к станции метро «Заельцовская».







Художники рисуют граффити в разных стилях





«В выставке приняли участие 30 художников. Представлено около 200 работ. Но экспозиция еще будет пополняться, часть работ не доехала — ребята опоздали вчера на самолет», — рассказал НГС.НОВОСТИ креативный директор лофт-парка Дмитрий Трифонов.





Коллекция работ будет пополняться





Художник-граффитист за работой





География участников обширна — кроме Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России в Новосибирске свои работы показали граффитисты из Казахстана и Киргизии.







На открытие, по оценкам организаторов, собралось около 300 человек.





На выставке есть не только граффити, но и живопись





Часть работ нарисована на стенах, другая часть представлена в виде картин. «Кто-то рисовал на стенах в своем любимом стиле, кто-то представил свою живопись. Чтобы понимали: граффити — это не только на стенах рисовать», — говорит Трифонов.







Первые зрители





Абстрактные граффити очень популярны





Выставка будет открыта еще две недели





Выставка будет работать по вечерам две недели. В понедельник – четверг — с 18:00 до 22:00. В субботу — с 16:00 до 02:00, в воскресенье — с 16:00 до 22:00. Стоимость — 200 руб.







Отношение новосибирцев к граффити довольно противоречивое. Какие-то картины живут годами, какие-то почти сразу после появления оказываются под слоем краски. Например, в июне 2016 года на ул. Фрунзе закрасили граффити с лицом Юрия Гагарина.