В катакомбах под Красным проспектом появилось больше сотни граффити

На выставке граффити собрано около 200 работ 
На выставке граффити собрано около 200 работ 

В лофт-парке «Подземка» открылась выставка художников-граффитистов, где собрано в общей сложности больше 200 работ разных стилей.


Открытие прошло вчера вечером, 3 марта, на Красном проспекте, 161 в огромном подземном помещении, примыкающем к станции метро «Заельцовская».


Художники рисуют граффити в разных стилях
Художники рисуют граффити в разных стилях


«В выставке приняли участие 30 художников. Представлено около 200 работ. Но экспозиция еще будет пополняться, часть работ не доехала — ребята опоздали вчера на самолет», — рассказал НГС.НОВОСТИ креативный директор лофт-парка Дмитрий Трифонов.

 

Коллекция работ будет пополняться
Коллекция работ будет пополняться


Художник-граффитист за работой 
Художник-граффитист за работой 


География участников обширна — кроме Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России в Новосибирске свои работы показали граффитисты из Казахстана и Киргизии.


На открытие, по оценкам организаторов, собралось около 300 человек. 


На выставке есть не только граффити, но и живопись 
На выставке есть не только граффити, но и живопись 


Часть работ нарисована на стенах, другая часть представлена в виде картин. «Кто-то рисовал на стенах в своем любимом стиле, кто-то представил свою живопись. Чтобы понимали: граффити — это не только на стенах рисовать», — говорит Трифонов.


Первые зрители
Первые зрители


Абстрактные граффити очень популярны
Абстрактные граффити очень популярны


Выставка будет открыта еще две недели
Выставка будет открыта еще две недели


Выставка будет работать по вечерам две недели. В понедельник – четверг — с 18:00 до 22:00. В субботу — с 16:00 до 02:00, в воскресенье — с 16:00 до 22:00. Стоимость — 200 руб. 


Отношение новосибирцев к граффити довольно противоречивое. Какие-то картины живут годами, какие-то почти сразу после появления оказываются под слоем краски. Например, в июне 2016 года на ул. Фрунзе закрасили граффити с лицом Юрия Гагарина.

Анна Наумцева
Фото Густаво Зырянова

Прочтений: 2752
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено