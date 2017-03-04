Не успевший затормозить «Лексус» присоединился к массовому ДТП на Петухова 

«Лексус» не успел среагировать на остановку машины впереди. Фото vk.com/avtospas54rus
«Лексус» не успел среагировать на остановку машины впереди. Фото vk.com/avtospas54rus

Сразу 8 машин стали участниками ДТП в Кировском районе — сначала столкнулись 4 автомобиля, затем еще 2, не успевшие вовремя остановиться перед местом аварии.


Массовое ДТП произошло сегодня, 4 марта, в первой половине дня на ул. Петухова рядом с остановкой «Молкомбинат». «Все участники ехали по ул. Петухова со стороны ул. Бородина в сторону ул. Хилокская. Suzuki Grand Vitara остановилась в левом ряду для поворота налево. Сзади идущая Daewoo Nexia не успела остановиться перед Suzuki и ударила ее в правую часть заднего бампера. Далее "Дэу" развернуло и она задним бампером ударила идущую правее Honda Accord, которую, в свою очередь, отбросило в припаркованную у обочины Toyota Corolla», — описали случившееся представители мобильного приложения «Автоспас».


Участники массового ДТП на ул. Петухова. Фото vk.com/avtospas54rus
Участники массового ДТП на ул. Петухова. Фото vk.com/avtospas54rus


По словам аваркомов, за «Аккордом» ехали друг за другом Suzuki SX-4 и Toyota Cresta. «Сузуки успела объехать "Дэу", а "Креста" — нет. В итоге "Креста" зацепила по касательной "Дэу", а после уже догнала "Сузуки" SX-4. Позади массового столкновения произошло еще одно ДТП — на этот раз столкнулись Toyota Carina и Lexus LX470. "Лексус" не успел среагировать на остановку "Карины" перед предыдущим ДТП», — пояснили в «Автоспасе» и добавили, что в аварии обошлось без пострадавших.


Это уже второе массовое ДТП за сегодня. Первое произошло около 9:00 на Бердском шоссе. 5 машин оказались в сугробе из-за гололеда, одна из них перевернулась 

Анна Наумцева

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