В Новосибирск привезли люксовый «Порше» с поворотными задними колесами

Стоимость нового «Порше» от 6 до 13 млн руб.

В Новосибирске сегодня, 4 марта, официально представили новое поколение люксового Porsche Panamera.







Презентация прошла в дилерском центре «ПРЕМИУМ ПАРК» на ул. Большевистской. Потенциальным покупателям вживую показали модель, рассказали о новшествах, предложили записаться на тест-драйв.





Второе поколение 4-местного лифтбека Porsche получило удлиненный на 3 см кузов







По данным корреспондента НГС.НОВОСТИ, побывавшего на презентации, второе поколение 4-местного лифтбека Porsche получило удлиненный на 3 см кузов, увеличенные колесную базу и ширину, подкорректированные линии дизайна. Интерьер салона полностью переработан и приведен в соответствие современным трендам. Вместо кнопок все управление осуществляется

через два сенсорных экрана, использованы еще более премиальные материалы отделки.







Задние колеса могут поворачиваться на угол до 2,8 градуса







Автомобиль получил новую моторную гамму, самый мощный вариант Porsche Panamera Turbo (4 л, 550 л.с.) разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды. С 422-сильным дизелем Panamera разгоняется до 100 км/ч за 4,6 секунды.







Интерьер салона полностью переработан и приведен в соответствие современным трендам







Есть и масса электронных помощников и люксовых опций: автомобиль оснащен адаптивной пневмоподвеской, функцией «антикрен», системой ночного видения, адаптивным круиз-контролем, системой управления задними колесами (поворот на угол до 2,8 градуса).





Автомобиль оснащен адаптивной пневмоподвеской, функцией «антикрен»







Желающих позвали записаться на тест-драйв





Новый «Порше» разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды







Как уточнили в компании «ПРЕМИУМ ПАРК», Porsche Panamera — это легковой премиум для спортивных людей







Как уточнили в компании «ПРЕМИУМ ПАРК», Porsche Panamera — это легковой премиум для спортивных людей, любящих драйв и управляемость. Стоит модель от 6 млн до 13 млн руб.





Багажник





Система ночного видения





Прямые конкуренты автомобиля — Audi A7, Mercedes-Benz CLS, Maserati Quattroporte.





В сходной ценовой категории — кроссовер класса люкс английской марки Bentley. Его презентовали в Новосибирске в сентябре 2016 года. Стоимость машины — 16 млн руб.