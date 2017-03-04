В Новосибирск привезли люксовый «Порше» с поворотными задними колесами

Стоимость нового «Порше» от 6 до 13 млн руб.
Стоимость нового «Порше» от 6 до 13 млн руб.

В Новосибирске сегодня, 4 марта, официально представили новое поколение люксового Porsche Panamera. 


Презентация прошла в дилерском центре «ПРЕМИУМ ПАРК» на ул. Большевистской. Потенциальным покупателям вживую показали модель, рассказали о новшествах, предложили записаться на тест-драйв. 


Второе поколение 4-местного лифтбека Porsche получило удлиненный на 3 см кузов
Второе поколение 4-местного лифтбека Porsche получило удлиненный на 3 см кузов


По данным корреспондента НГС.НОВОСТИ, побывавшего на презентации, второе поколение 4-местного лифтбека Porsche получило удлиненный на 3 см кузов, увеличенные колесную базу и ширину, подкорректированные линии дизайна. Интерьер салона полностью переработан и приведен в соответствие современным трендам. Вместо кнопок все управление осуществляется 

через два сенсорных экрана, использованы еще более премиальные материалы отделки.


Задние колеса могут поворачиваться на угол до 2,8 градуса 
Задние колеса могут поворачиваться на угол до 2,8 градуса 


Автомобиль получил новую моторную гамму, самый мощный вариант Porsche Panamera Turbo (4 л, 550 л.с.) разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды. С 422-сильным дизелем Panamera разгоняется до 100 км/ч за 4,6 секунды.


Интерьер салона полностью переработан и приведен в соответствие современным трендам
Интерьер салона полностью переработан и приведен в соответствие современным трендам


Есть и масса электронных помощников и люксовых опций: автомобиль оснащен адаптивной пневмоподвеской, функцией «антикрен», системой ночного видения, адаптивным круиз-контролем, системой управления задними колесами (поворот на угол до 2,8 градуса). 


Автомобиль оснащен адаптивной пневмоподвеской, функцией «антикрен»
Автомобиль оснащен адаптивной пневмоподвеской, функцией «антикрен»


Желающих позвали записаться на тест-драйв 
Желающих позвали записаться на тест-драйв 


Новый «Порше» разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды
Новый «Порше» разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды


 Как уточнили в компании «ПРЕМИУМ ПАРК», Porsche Panamera — это легковой премиум для спортивных людей
 Как уточнили в компании «ПРЕМИУМ ПАРК», Porsche Panamera — это легковой премиум для спортивных людей


Как уточнили в компании «ПРЕМИУМ ПАРК», Porsche Panamera — это легковой премиум для спортивных людей, любящих драйв и управляемость. Стоит модель от 6 млн до 13 млн руб. 


Багажник
Багажник


Система ночного видения 
Система ночного видения 


Прямые конкуренты автомобиля — Audi A7, Mercedes-Benz CLS, Maserati Quattroporte. 


В сходной ценовой категории — кроссовер класса люкс английской марки Bentley. Его презентовали в Новосибирске в сентябре 2016 года. Стоимость машины — 16 млн руб. 

Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой

Прочтений: 6183
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (68)68
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено