Самолет из Новосибирска в Камрань задержали почти на двое суток

Точные прчиины переноса рейса во Вьетнам почти на двое суток узнает транспортная прокуратура. Фото pixabay.com



Вылет чартерного рейса авиакомпании Royal Flight из Новосибирска в Камрань перенесли со 2 на 4 марта.







Сейчас на онлайн-табло аэропорта «Толмачёво» вылет самолета RL 8765 значится «по расписанию» 4 марта в 19:50. «Уже на 43 часа задерживают вылет. Отпуск заканчивается, а мы все еще в Новосибирске. Уже не хочется никуда лететь. В турагентстве говорят — сломался самолет и готовы вычесть из стоимости путевки только то, что нас вовремя не заселили в гостиницу. Ни о каких компенсациях речи не идет», — пожаловался НГС.НОВОСТИ один из пассажиров. Он вернулся домой и обратился в транспортную прокуратуру.







В Новосибирской транспортной прокуратуре подтвердили, что приняли обращение пассажира. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося — проверяющие выясняют, была ли поломка самолета.







Пресс-служба аэропорта «Толмачёво» подтвердила, что рейс должен был улететь 2 марта, но его перенесли. «Сегодня точно должен улететь», — пообещали в аэропорту.







НГС.НОВОСТИ направили запрос в авиакомпанию Royal Flight, но комментария по сложившейся ситуации пока нет.







Это не первый чартерный рейс во Вьетнам, вылет которого из Новосибирска переносится на несколько часов. 27 декабря пассажиры жаловались, что застряли в аэропорту на 14 часов из-за сломанного шасси.