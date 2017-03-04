5 машин слетели в сугроб с обледеневшего Бердского шоссе
«Тойоту», «Ситроен», «Мазду», «Ниссан» и «Рено» выбросило из колеи на гололеде и унесло на обочину Бердского шоссе в Новосибирске — одна из машин перевернулась.
Массовое ДТП произошло сегодня около 9:00 на Бердском шоссе, 63, возле АЗС «Газпромнефть». «Первым участником аварии был автомобиль Toyota Avensis — ему удалось выбраться самостоятельно, следующим далеко в сугроб отправился Citroen, после развернуло и выбросило туда же автомобиль Mazda, и в завершение Renault Logan перевернулся на крышу в том же сугробе.Также в сугроб улетел Nissan Juke», — рассказали представители мобильного приложения «Автоспас», чьи аваркомы работали на месте происшествия.
В аварии никто не пострадал. Причиной, по мнению участников аварии и аваркомов, стал гололед на Бердском шоссе, отметили представители «Автоспаса».
Резонансные ДТП на Бердском шоссе случаются довольно часто. Так, 2 марта водитель Toyota Vitz при движении в сторону пр. Строителей вылетела на обочину и пробила металлический забор клиники им. Мешалкина.
Анна Наумцева
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