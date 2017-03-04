Гипермаркеты начали продавать готовые букеты из недорогих тюльпанов к 8 Марта

Тюльпаны в «Ленте». Фото Анжелы Демидовой 
Тюльпаны в «Ленте». Фото Анжелы Демидовой 

В Новосибирске гипермаркеты привезли тысячи живых тюльпанов к Международному женскому дню — букет из 5 цветов обойдется в 100 руб.


В ТК «Лента» предлагают готовые букеты от 5 до 15 тюльпанов. Корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонила в магазин, расположенный на «Родниках», и под видом покупателя выяснила, что самый бюджетный вариант — букет из 5 цветов — стоит 100 руб. 


Также живые тюльпаны уже привезла в Новосибирск компания ИКЕА. Как рассказали в пресс-службе компании, там будут продавать букеты по 7 тюльпанов за 199 руб. Это существенно дешевле, чем в прошлом году, когда за такой же букет просили 249 руб. «Поступило 15 360 букетов. Предложения букет+ваза не будет. У нас есть отдельный ассортимент ваз, из которых можно выбрать подходящую», — отметили в компании.


Розничная цена тюльпанов в салонах Новосибирска — 50–70 руб. за штуку, с машин 8 марта будут торговать цветами за 50–100 руб., рассказал НГС.НОВОСТИ предприниматель Алексей Доничев, который не первый год занимается торговлей цветами.     

Анна Наумцева

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