Новосибирцы и известные музыканты пожертвовали консерватории 5 миллионов

Здание консерватории много лет ждет капремонта. Фото Александра Ощепкова

Вчера, 3 марта, в филармонии прошел благотворительный гала-концерт — именитые музыканты отказались от гонораров и направили все средства в фонд Новосибирской консерватории.





Инициатором концерта выступил известный скрипач, выпускник консерватории Михаил Симонян. Он же озвучил сумму, которую удалось собрать благодаря неравнодушным горожанам и бизнес-сообществу — 5 млн руб.







Во вчерашнем концерте приняли участие солисты зарубежных театров и дирижер из Сингапура. Звучали произведения Петра Чайковского, Арама Хачатуряна, Джузеппе Верди и др. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, аншлага не было — зрители заполнили зал примерно на две трети, но очень тепло встречали и провожали музыкантов. Перед началом концерта организаторы прочли приветственное письмо от министра культуры РФ Владимира Мединского.







Ранее в пресс-службе Новосибирской филармонии отмечали, что здание консерватории ждет капитального ремонта несколько десятилетий. Полученные на концерте деньги направят на покупку инструментов для студентов, мебель в аудиториях, учебные пособия и на авиаперелеты талантливых молодых музыкантов, чтобы они представили Новосибирск на престижных конкурсах.