Институт в Новосибирске лишился государственной аккредитации

Филиал ИВЭСЭП в Новосибирске готовил бакалавров по юриспруденции, экономике и менеджменту. Фото pixabay.com







Рособрнадзор лишил аккредитации четыре российских вуза, в том числе филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права (ИВЭСЭП) в Новосибирске.







Такое решение приняли в ведомстве после проверок, которые проходили с 22 февраля по 2 марта, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Приказ Министерства образования и науки РФ о лишении филиала Санкт-Петербургского института в Новосибирске государственной аккредитации, датированный 22 февраля, опубликован на сайте негосударственного вуза вчера, 3 марта.







Филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права (ИВЭСЭП) в Новосибирске готовил бакалавров по направлениям «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент». Административный корпус вуза располагается на Красном проспекте, 167. Помимо Новосибирска филиалы вуза есть еще в 15 городах. Красноярский и Краснодарский филиалы также лишились аккредитации после проверки Рособрнадзора. Кроме того, без аккредитации остался Институт экономики в Москве.







Сейчас сайте ИВЭСЭП в Новосибирске есть информация, что 6 марта со студентами проведут собрание.







Это далеко не первый новосибирский вуз, который остается без государственной аккредитации. Речь идет, как правило, о негосударственных институтах. Например, в сентябре прошлого года без аккредитации осталась Сибирская академия управления и массовых коммуникаций в Новосибирске.