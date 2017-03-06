Определились финалистки конкурса «Мисс Европа Плюс»

На отборе финалисток в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет»





Дети из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет», выбрали пятерых финалисток конкурса «Мисс Европа Плюс-2017».





«30 детей в возрасте от 9 до 15 лет смотрели, как 18 участниц конкурса танцевали, пели, показывали фокусы, читали стихи… Потом каждый ребенок, имея 5 специальных сердец, раздал их наиболее понравившимся девушкам», — рассказала директор модельного агентства Elite Stars Татьяна Фетисова.







В итоге в финале оказались Светлана Наумова, Кристина Луговская, Аделина Долгих, Ксения Мезенцева и Алена Стрилецкая. Одна девушка — Маргарита Егорова — ранее по личным обстоятельствам из проекта выбыла совсем.





Остальных финалисток выбрало специальное жюри в ТЦ «Аура». Ими стали Виктория Александрова, Анна Булгакова, Софья Козлянченко, Юлия Гришманова и Алина Федотова. Финал конкурса красоты состоится 25 марта.







28 января НГС.НОВОСТИ рассказали о выбранных на кастинге «Мисс Европа Плюс» 20 участниц, показали их фото и устроили среди читателей сайта голосование за самую красивую конкурсантку.





