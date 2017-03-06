Участников нападений на АЗС и ломбард задержали после прослушки мобильных

Подозреваемые в ограблении магазина сети «Ярче» попали в поле зрения видеокамер наружного наблюдения
Подозреваемые в ограблении магазина сети «Ярче» попали в поле зрения видеокамер наружного наблюдения

В Первомайском районе Новосибирска задержаны подозреваемые в разбойных нападениях на магазин, АЗС и ломбард. 


«Задержали подозреваемых в ограблении магазина сети "Ярче" на ул. Твардовского, 20. Было это (ограбление. — И.К.), если не ошибаюсь, 18 января в три ночи. Трое с обрезом зашли, один начал говорить с акцентом, мол, все на пол, деньги сюда, на кнопку не нажимать. А подельники уже там заранее были. В общем, забрали 25 тыс. и убежали», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе полиции Первомайского района.


Видеонаблюдение в самом магазине не работало, а на тревожную кнопку продавщицы нажать не успели. По словам полицейского, одна из девушек «тряслась от испуга до самого утра». На предполагаемых грабителей вышли, изучив видео с камер наблюдения, расположенных на соседних домах, и пообщавшись со свидетелем, заметивших этих молодых парней ранее. 


«На записях <…> видно, как преступники готовились, откуда они пришли, различимы лица и, немаловажная деталь, видно, как один из них разговаривает по телефону. Указав точное время с записи, сотрудники правоохранительных органов сделали запрос оператору сотовой связи и поставили телефон на прослушку. В результате выяснилось, что у преступников есть 2 наводчицы и готовится еще ряд нападений на АЗС и магазин», — рассказали в НП «Безопасный дом», которому принадлежат уличные камеры наблюдения.


Полицейские почти целый месяц прослушивали телефонные разговоры, чтобы взять подозреваемых во время планируемого ими нападения на АЗС «Газпромнефть» и пивной магазин, но ограбления постоянно откладывались, рассказал источник в полиции. 


В итоге пришлось одновременно задерживать членов группы в местах их проживания.


По данным полиции, участниками группы оказались двое жителей Первомайского района, ранее судимых за разбой, кражу и угон, руководил ими гражданин Узбекистана с временной регистрацией в Москве. Возраст всех задержанных — до 30 лет. Как рассказал источник в полиции, в составе группы действовали и две «наводчицы» — молодые девушки из Первомайского района в возрасте до 25 лет, одна из них ранее судима.


Как пояснили в полиции Первомайского района, предполагаемый глава группы уже признался в ограблении АЗС, которое он совершил в декабре прошлого года в Октябрьском районе, и неудавшемся нападении на ломбард, где поживиться ему ничем не удалось.


В прошлом году АЗС грабили не один раз. В начале декабря НГС.НОВОСТИ рассказали о задержании 45-летнего томича, который нападал на заправки с автоматом. 



Илья Калинин
Фото и видео предоставлены НП «Безопасный дом»

Прочтений: 7089
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено