Участников нападений на АЗС и ломбард задержали после прослушки мобильных

Подозреваемые в ограблении магазина сети «Ярче» попали в поле зрения видеокамер наружного наблюдения

В Первомайском районе Новосибирска задержаны подозреваемые в разбойных нападениях на магазин, АЗС и ломбард.







«Задержали подозреваемых в ограблении магазина сети "Ярче" на ул. Твардовского, 20. Было это (ограбление. — И.К.), если не ошибаюсь, 18 января в три ночи. Трое с обрезом зашли, один начал говорить с акцентом, мол, все на пол, деньги сюда, на кнопку не нажимать. А подельники уже там заранее были. В общем, забрали 25 тыс. и убежали», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе полиции Первомайского района.







Видеонаблюдение в самом магазине не работало, а на тревожную кнопку продавщицы нажать не успели. По словам полицейского, одна из девушек «тряслась от испуга до самого утра». На предполагаемых грабителей вышли, изучив видео с камер наблюдения, расположенных на соседних домах, и пообщавшись со свидетелем, заметивших этих молодых парней ранее.





«На записях <…> видно, как преступники готовились, откуда они пришли, различимы лица и, немаловажная деталь, видно, как один из них разговаривает по телефону. Указав точное время с записи, сотрудники правоохранительных органов сделали запрос оператору сотовой связи и поставили телефон на прослушку. В результате выяснилось, что у преступников есть 2 наводчицы и готовится еще ряд нападений на АЗС и магазин», — рассказали в НП «Безопасный дом», которому принадлежат уличные камеры наблюдения.







Полицейские почти целый месяц прослушивали телефонные разговоры, чтобы взять подозреваемых во время планируемого ими нападения на АЗС «Газпромнефть» и пивной магазин, но ограбления постоянно откладывались, рассказал источник в полиции.





В итоге пришлось одновременно задерживать членов группы в местах их проживания.







По данным полиции, участниками группы оказались двое жителей Первомайского района, ранее судимых за разбой, кражу и угон, руководил ими гражданин Узбекистана с временной регистрацией в Москве. Возраст всех задержанных — до 30 лет. Как рассказал источник в полиции, в составе группы действовали и две «наводчицы» — молодые девушки из Первомайского района в возрасте до 25 лет, одна из них ранее судима.







Как пояснили в полиции Первомайского района, предполагаемый глава группы уже признался в ограблении АЗС, которое он совершил в декабре прошлого года в Октябрьском районе, и неудавшемся нападении на ломбард, где поживиться ему ничем не удалось.







В прошлом году АЗС грабили не один раз. В начале декабря НГС.НОВОСТИ рассказали о задержании 45-летнего томича, который нападал на заправки с автоматом.







