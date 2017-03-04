В историческом особняке открылась первая в Новосибирске «изакая» Дениса Иванова

Зал бара с открытой кухней. Фото Стаса Соколова
Зал бара с открытой кухней. Фото Стаса Соколова


Вечером 3 марта в Новосибирске официально открылось новое заведение Дениса Иванова — бар «Жан Хуан Лу», формат которого ресторатор определяет как «панконтинентальная изакая».  


Формально бар был открыт в конце декабря прошлого года, однако в реальности заведение работало в закрытом режиме. Сам Иванов объяснял это тем, что шеф-повар заведения проходил стажировку за рубежом.


Барная стойка. Фото Стаса Соколова
Барная стойка. Фото Стаса Соколова


Бар занял первый этаж исторического особняка на пересечении ул. Ленина и Урицкого (Дома купца Сурикова). По словам ресторатора, он хотел перенести на российскую почву японский формат «изакая» — бар, где все блюда подаются небольшими порциями, что дает возможность посетителям попробовать много разных кушаний за один раз. 


Основной зал. Фото Стаса Соколова
Основной зал. Фото Стаса Соколова


Внутреннее пространство бара разделено на оформленные в разной манере залы. В одном из них расположена барная стойка, в другом — часть открытой кухни, а в самом крупном задняя стенка сделана из стекла, которое отделяет помещение от винного хранилища. Для курящих в баре организована специальная изолированная комната, оформленная кактусами. 


Бутерброд с сельдью в якутском стиле (60 руб.). Фото Стаса Соколова
Бутерброд с сельдью в якутском стиле (60 руб.). Фото Стаса Соколова


Как рассказал сам Иванов, гастрономическая концепция бара предполагает объединение в одном меню типичных закусок и блюд разных частей света, что и отражено в названии (три распространенных имени в Испании, Франции и Китае). Меню также разбито на разделы, озаглавленные этими именами, к которым добавлена страница «Иван».


Лосось-гриль в маринаде мисо (370 руб.). Фото Стаса Соколова
Лосось-гриль в маринаде мисо (370 руб.). Фото Стаса Соколова


Цены на закуски начинаются с 60 руб. за порцию. Столько, например, стоят брускета с томатом, бутерброд с сельдью в якутском стиле или битые огурцы (популярное китайское блюдо). В каждом разделе есть по два супа (от 80 руб.), и 5-6 видов горячего (от 110 руб.). Вино бокалами можно заказать от 280 руб. за бокал.

Свиные ребра на гриле (220 руб.). Фото Стаса Соколова
Свиные ребра на гриле (220 руб.). Фото Стаса Соколова


«Жан Хуан Лу» — первое заведение в городе, которое позиционирует себя как «изакая». Однако похожий принцип (недорогие блюда с маленьким размером порции) используется в баре «Открой рот», открывшемся в ноябре прошлого года.

Стас Соколов

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