В историческом особняке открылась первая в Новосибирске «изакая» Дениса Иванова

Зал бара с открытой кухней. Фото Стаса Соколова







Вечером 3 марта в Новосибирске официально открылось новое заведение Дениса Иванова — бар «Жан Хуан Лу», формат которого ресторатор определяет как «панконтинентальная изакая».





Формально бар был открыт в конце декабря прошлого года, однако в реальности заведение работало в закрытом режиме. Сам Иванов объяснял это тем, что шеф-повар заведения проходил стажировку за рубежом.







Барная стойка. Фото Стаса Соколова







Бар занял первый этаж исторического особняка на пересечении ул. Ленина и Урицкого (Дома купца Сурикова). По словам ресторатора, он хотел перенести на российскую почву японский формат «изакая» — бар, где все блюда подаются небольшими порциями, что дает возможность посетителям попробовать много разных кушаний за один раз.







Основной зал. Фото Стаса Соколова







Внутреннее пространство бара разделено на оформленные в разной манере залы. В одном из них расположена барная стойка, в другом — часть открытой кухни, а в самом крупном задняя стенка сделана из стекла, которое отделяет помещение от винного хранилища. Для курящих в баре организована специальная изолированная комната, оформленная кактусами.







Бутерброд с сельдью в якутском стиле (60 руб.). Фото Стаса Соколова







Как рассказал сам Иванов, гастрономическая концепция бара предполагает объединение в одном меню типичных закусок и блюд разных частей света, что и отражено в названии (три распространенных имени в Испании, Франции и Китае). Меню также разбито на разделы, озаглавленные этими именами, к которым добавлена страница «Иван».







Лосось-гриль в маринаде мисо (370 руб.). Фото Стаса Соколова







Цены на закуски начинаются с 60 руб. за порцию. Столько, например, стоят брускета с томатом, бутерброд с сельдью в якутском стиле или битые огурцы (популярное китайское блюдо). В каждом разделе есть по два супа (от 80 руб.), и 5-6 видов горячего (от 110 руб.). Вино бокалами можно заказать от 280 руб. за бокал.



Свиные ребра на гриле (220 руб.). Фото Стаса Соколова







«Жан Хуан Лу» — первое заведение в городе, которое позиционирует себя как «изакая». Однако похожий принцип (недорогие блюда с маленьким размером порции) используется в баре «Открой рот», открывшемся в ноябре прошлого года.

