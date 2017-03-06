Возле бывшей киностудии на Немировича-Данченко построят медцентр в форме утюга

Возле бывшей киностудии на Немировича-Данченко построят медцентр в форме утюга (фото)

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство спортивно-оздоровительного центра с бассейном по ул. Немировича-Данченко, 122«а» в Кировском районе — рядом со зданием Западно-Сибирской киностудии.


Разрешение на строительство объекта выдано 28 февраля индивидуальному предпринимателю Виктору Обласову, говорится на муниципальном портале Новосибирска.


Как рассказала НГС.НОВОСТИ представитель застройщика Елена Краснова, необычное здание лечебно-оздоровительного комплекса будет 4-этажным с высоким цоколем, площадью около 1,5 тыс. кв. м.


«Сам участок сложный, очень много коммуникаций, — рассказала Елена Краснова. — Все деревья, которые есть в этом месте, сохранятся и будут высаживаться новые». Земля, отметила она, находится в муниципальной собственности и предоставлена для строительства на правах аренды. Площадь территории составляет более 4,8 тыс. кв. м.


Здание будут возводить под ключ, однако договор с медицинским оператором пока согласовывается. «Как только мы определимся окончательно с концепцией, будет понятно, сколько инвестиций потребуется», — добавила представитель застройщика.


Напомним, соседнее здание Западно-Сибирской киностудии было приватизировано в 2015 году: его вместе с 100-процентным пакетом акций компании за 150,6 млн руб. приобрел новосибирский предприниматель Сергей Логинов.


Ранее в феврале в Новосибирске открыли клинический госпиталь «Авиценна», который стал самой дорогой частной больницей города.

Лиза Пичугина
Эскиз проекта предоставлен Еленой Красновой

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