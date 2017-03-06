Пенсионерам предложили поменять жилье в Новосибирске на квартиры у моря

Один из жилых районов Белореченска
Один из жилых районов Белореченска

SKY Group приобрела 50 га земли в Белореченске Краснодарского края — здесь планируют построить малоэтажный жилой комплекс, в который предлагают переехать новосибирским пенсионерам.


«Я для пенсионеров и для молодых мамочек с детишками [буду строить]. Дело все в том, что наши родители кто-то здесь родился, а кто-то же приезжие были, и их насчет старости обманули, — объяснил НГС.НОВОСТИ гендиректор SKY Group Владимир Литвинов. — Давайте цикл замкнем: приехали, поработали, на старости уехали обратно, в климат, где можно жить».


По словам Литвинова, договор о приобретении земельного участка в Белореченске с администрацией Краснодарского края компания подписала год назад. На строительную площадку компания намерена выйти в июле, строительство будет вестись 4 очередями по 4 пусковых комплекса в каждой. 


На 50 га планируется построить жилье высотой 1–4 этажа — коттеджи, дуплексы и таунхаусы. 


В ближайшее время компания будет изучать спрос, чтобы определить долю каждого типа жилья в проекте.


Общий объем строительства и инвестиций будет известен после завершения проектирования, которое ведет ЗАО «СИАСК». Как рассказал заместитель гендиректора по проектированию компании Михаил Ельский, сейчас проектировщики только изучают документацию проекта и не могут его комментировать. «То, что они спроектируют — не то, что я как строитель хочу видеть, а то, как они чувствуют», — заверил при этом Владимир Литвинов.


Для новосибирских пенсионеров застройщик обещает запустить программу обмена жилья: квартиры на вторичном рынке в Новосибирске будут приниматься в зачет при покупке новой квартиры в Белореченске по оценочной стоимости агентств недвижимости.


Белореченск — небольшой город в Краснодарском крае, примерно в полутора часах езды от Черного моря. Население города, по данным 2016 года, — немногим более 52 тыс. человек.


Ранее аналитики N1.RU провели опрос, по результатам которого Краснодарский край стал лидером среди привлекательных направлений у желающих переехать новосибирцев. При этом, по данным исследования, за равноценную по площади квартиру на юге сибирякам придется доплатить от 1 до 6 млн руб.

Лиза Пичугина
Скрин с youtube-канала пользователя Marina Krivetskaya

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