Стоящая во дворе иномарка не давала спасателям проехать к страшному пожару на Горском

Читатели НГС прислали в редакцию видео, на котором припаркованная во дворе «Мазда» мешает спасателям проехать к пожару в микрорайоне Горский.


Стоящая во дворе иномарка не давала спасателям проехать к страшному пожару на Горском (видео)


Автор видео снял его поздно вечером 2 марта, когда горел дом № 63/1. На записи видно, что пожарная машина стоит на дороге во дворе, а неподалеку припаркованы автомобили, которые сузили путь. Ранее очевидцы сообщали, что проезду пожарных машин мешала «Мазда», ее около 10 человек оттаскивали на руках.


Видео читателя НГС


«Кто неправильно припарковался — сложно установить: кто из них позже приехал, кто из них раньше приехал, кто каким углом поставил», — сказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков, отметив, что парковаться на придомовой территории можно.


Кроме того, начальник пресс-службы добавил, что пожарные имеют право по закону оттаскивать автомобили и даже вредить при необходимости, чтобы предотвратить серьезные последствия. Однако пожарные никогда не знают, что ждет их на вызове, и большая часть пожаров — это горение мусора, дымящаяся еда и другие незначительные происшествия.


Если в таком случае спасатели повредят припаркованную машину, суд заставит их оплачивать ущерб. Поэтому пожарные, как правило, не трогают чужие автомобили.


«Разговаривали с дежурным караула, говорит: была какая-то машина. Но им не до машины было: 12 человек спасали, 52 эвакуировали, тушение пожара. Даже если мы не можем проехать, мы автоматически разворачиваем рукавную линию, магистральную линию протягиваем для тушения пожара и эвакуацию людей делаем — это наша первая задача. 


Проблема была [с автомобилем], но не настолько критичная, чтобы на ней сильно заострять внимание дежурному караула», — пояснил Винаков.


Винаков добавил, что МЧС в любом случае просит водителей следить за тем, как они паркуются рядом со своими домами. «Посмотри: нормально у тебя стоит машина, не последний ли это будет вечер для тебя, если что-то случится. Проедет ли пожарная машина, проедет ли автолестница», — заметил он.


На пожаре погибли 2 человека — мужчина и женщина, еще одна женщина пострадала. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Елена Громкова

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