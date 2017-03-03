Крупная управляющая компания отказалась сразу от 300 с лишним домов

Старый малоэтажный дом на Расточке. Фото Татьяны Фатеевой

Управляющая компания «СПАС-Дом» отказалась от управления несколькими сотнями домов — мэр заявил, что это «уход от решения общегородских проблем».





ЗАО УК «СПАС-Дом» с 1 марта отказалось от управления 327 многоквартирными домами.





«Состояние этих строений и отношение собственников жилья к своему имуществу таковы, что вопрос о продлении управления пока остается открытым», — сообщается на сайте УК.







Первый заместитель гендиректора УК «СПАС-Дом» Андрей Харланов рассказал, что УК отказалась от управления малоэтажных старых домов в Заельцовском, Кировском, Ленинском районах.





«У нас заканчивался срок договора управления, мы уведомили об этом собственников и расторгли договор. После этого мы продолжаем обслуживать дома, но не управлять. Таким образом мы уходим от лицензионного контроля, в разы ниже потенциально возможные штрафы. Дома старые, штрафовать можно бесконечно. Дальше будем разговаривать с людьми, если они готовы принимать новый тариф, заключать договор управления», — пояснил Харланов.







Он добавил, что сейчас УК будет выполнять минимальный объем работ в этих домах за те же деньги, которые платят собственники: будут работать аварийные службы, вывозить мусор.







3 марта на встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил УК не торопиться с такими решениями.





«Подобные решения прежде всего ставят в очень сложное положение жителей, живущих в этих домах. Потому что даже провести какие-то работы мы [власти] готовы, а не через кого, не существует таких структур. Мы негативно воспринимаем подобный опыт, мы считаем, что это уход от решения общегородских проблем со стороны УК», — заявил мэр.







Локоть пояснил, что власти не бросят дома без обслуживания.







Например, один из проблемных домов, который обслуживала УК «СПАС-Дом» — «дом на костылях» на Обогатительной, 9. Дом был признан аварийным и должен быть расселен.

