Водителя автобуса оштрафовали за канализационную трубу в салоне

Труба в салоне автобуса





Полиция области оштрафовала водителя и перевозчика за эксплуатацию автобуса маршрута № 29 «Юго-Западный – Северо-Чемской» с использованием в конструкции канализационной трубы.







«На заднем сиденье у него идет канализационная труба и написана табличка "Ноги не ставить". Я так понял, что это выхлопная труба, так как она была теплая. Она была пластиковая и примерно 20-30 см в диаметре — как и все канализационные трубы. Я все сфотографировал и написал в МВД и мэрию. Вчера получил ответ от МВД, что они оштрафовали водителя и перевозчика», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ общественник Михаил Рязанцев, ехавший вечером 15 февраля на этом автобусе в сторону Северо-Чемского жилмассива.







В ответе из областной полиции сообщается, что водитель и должностное лицо, ответственное за выпуск на линию автобуса ЛиАЗ с изменениями, сделанными без разрешения ГИБДД, привлечены по ч. 1 ст. 12.5 и ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ. Штрафы за нарушения по этим статьям — 500 руб. и от 5000 до 8000 руб. соответственно.





Один из перевозчиков, работающий на этом же направлении, предположил, что это «усовершенствование» могло быть трубой забора воздуха для охлаждения двигателя. Дозвониться непосредственно до перевозчика, работающего на автобусном маршруте № 29, корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось — на звонки по единственному телефону диспетчера в течение дня никто не отвечал.







В конце прошлого года в Новосибирске выставляли на продажу за 600 тыс. руб. автобус «Икарус», в конструкцию которого тоже были внесены изменения. Правда, более значительные — салон автобуса переделали в баню.