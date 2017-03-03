Водителя автобуса оштрафовали за канализационную трубу в салоне

Труба в салоне автобуса
Труба в салоне автобуса


Полиция области оштрафовала водителя и перевозчика за эксплуатацию автобуса маршрута № 29 «Юго-Западный – Северо-Чемской» с использованием в конструкции канализационной трубы.


«На заднем сиденье у него идет канализационная труба и написана табличка "Ноги не ставить". Я так понял, что это выхлопная труба, так как она была теплая. Она была пластиковая и примерно 20-30 см в диаметре — как и все канализационные трубы. Я все сфотографировал и написал в МВД и мэрию. Вчера получил ответ от МВД, что они оштрафовали водителя и перевозчика», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ общественник Михаил Рязанцев, ехавший вечером 15 февраля на этом автобусе в сторону Северо-Чемского жилмассива.


В ответе из областной полиции сообщается, что водитель и должностное лицо, ответственное за выпуск на линию автобуса ЛиАЗ с изменениями, сделанными без разрешения ГИБДД, привлечены по ч. 1 ст. 12.5 и ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ. Штрафы за нарушения по этим статьям — 500 руб. и от 5000 до 8000 руб. соответственно.


Один из перевозчиков, работающий на этом же направлении, предположил, что это «усовершенствование» могло быть трубой забора воздуха для охлаждения двигателя. Дозвониться непосредственно до перевозчика, работающего на автобусном маршруте № 29, корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось — на звонки по единственному телефону диспетчера в течение дня никто не отвечал.


В конце прошлого года в Новосибирске выставляли на продажу за 600 тыс. руб. автобус «Икарус», в конструкцию которого тоже были внесены изменения. Правда, более значительные — салон автобуса переделали в баню.

Илья Калинин
Фото предоставлено Михаилом Рязанцевым

Прочтений: 4484
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено