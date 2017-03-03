ФАС придумала наказание авторам скандальной рекламы презервативов

Реклама призывала заниматься сексом в парке, университете, в  пути  и на море. Фото Зинаиды Кузнецовой
Реклама призывала заниматься сексом в парке, университете, в пути и на море. Фото Зинаиды Кузнецовой

Антимонопольная служба Новосибирской области наказала автора уличной рекламы презервативов SPRING, которая призывала заниматься сексом в парке и университете.


О том, какое наказание понесет петербургское ООО «Спринг Груп», стало известно 27 февраля. УФАС по Новосибирской области признало компанию виновной по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе) и вынесло ей предупреждение.


«Рассмотрение материалов дела и вынесение постановления в общей сложности заняло не более 15 минут», —


рассказала партнер юридического агентства «Экви» Астрик Рашоян, представлявшая интересы компании «Спринг Груп». Она же прислала в редакцию НГС копию постановления о назначении административного наказания.


Как сообщалось ранее, в апреле 2016 года в УФАС по Новосибирской области поступили обращения от горожан, которые посчитали недопустимой рекламу презервативов, размещенную на Красном проспекте — у остановок «Метро "Заельцовская"», «Площадь Калинина» и «Кропоткина». Заявители указали, что эту рекламу могут увидеть дети, хотя она содержит призыв к такому занятию, которое может быть только в жизни взрослых людей.


В конце прошлого года антимонопольная служба признала, что ООО «Спринг Груп» нарушило ч. 6 ст. 5 федерального закона «О рекламе».


«Первоначально УФАС вменяло производителю аж 5 эпизодов нарушения федерального законодательства о рекламе, в том числе наличие в рекламе порнографии и призыва к противоправным действиям.


Решением от 6 декабря 2016 года антимонопольного органа спорная реклама была все-таки признана несоответствующей закону, но только по одному эпизоду из 5 первоначальных. Антимонопольный орган усмотрел в рекламе презервативов непристойные и оскорбительные образы, т.е. пошел по пути наименьшего сопротивления, выбрав самую субъективную и одновременно размытую оценку изображениям и тексту рекламы», — прокомментировала ситуацию Астрик Рашоян.


Ранее представитель JS Medical (эксклюзивный дистрибьютор бренда SPRING) Станислав Краморов сообщил НГС.НОВОСТИ, что он не видит в рекламе презервативов «ничего такого». По его словам, это попытка пообщаться с молодежью на доступном для нее языке и призыв задуматься о незащищенном сексе без презервативов.


«Оттого что нам запретили или оттого что нам выпишут штраф за эту рекламу, проблема никуда не денется, и вопрос [небезопасного] секса несовершеннолетних все равно останется», — отмечал Станислав Краморов.

Ольга Хмелевская

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