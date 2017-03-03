Возле «Студенческой» открылся магазин с необычной едой

Магазин разместился на первом этаже жилого дома. Фото Стаса Соколова







В районе метро «Студенческая» открылся магазин сети «Продукто!» — его создатели делают упор на необычные продукты и рассчитывают привлечь молодую аудиторию.





Новый магазин работает в тестовом режиме на Геодезической, 13.





Интерьер нового магазина. Фото Стаса Соколова







Первый «Продукто!» заработал в 2015 году в центре, на Октябрьской, 33. Формально это небольшой продуктовый магазин «у дома», однако его владельцы делают упор на необычные или просто редко встречающиеся в стандартных супермаркетах продукты.





Так, например, сейчас там можно купить кленовый сироп, варенье из хвои, арахисовую пасту, напиток из сока кокоса с зеленым чаем, гигантские яйца «Kinder Сюрприз» и т.д. Кроме продуктов в магазине торгуют значками и игрушками, а также можно взять кофе навынос.





Стоит признать, что некоторые виды представленных здесь необычных продуктов продаются и в гипермаркетах, наподобие «Ашана» — и там они дешевле.





В магазине делают ставку на необычные продукты. Фото Стаса Соколова







У «Продукто!» работает уже два магазина за пределами Новосибирска — в Томске и Казани — которые открыты по франчайзингу. Сеть позиционирует себя как модный магазин для молодежи, активно продвигая себя через соцсети.







Первый магазин сети на ул. Октябрьская. Фото Стаса Соколова







Формат небольших продуктовых магазинов в Новосибирске активно развивался в 2015 году, тогда их количество увеличилось на 35 %. В прошлом году этот рост прекратился, а часть торговых точек закрылась.

