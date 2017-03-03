Возле «Студенческой» открылся магазин с необычной едой

Магазин разместился на первом этаже жилого дома. Фото Стаса Соколова
Магазин разместился на первом этаже жилого дома. Фото Стаса Соколова


В районе метро «Студенческая» открылся магазин сети «Продукто!» — его создатели делают упор на необычные продукты и рассчитывают привлечь молодую аудиторию.


Новый магазин работает в тестовом режиме на Геодезической, 13.


Интерьер нового магазина. Фото Стаса Соколова
Интерьер нового магазина. Фото Стаса Соколова


Первый «Продукто!» заработал в 2015 году в центре, на Октябрьской, 33. Формально это небольшой продуктовый магазин «у дома», однако его владельцы делают упор на необычные или просто редко встречающиеся в стандартных супермаркетах продукты.


Так, например, сейчас там можно купить кленовый сироп, варенье из хвои, арахисовую пасту, напиток из сока кокоса с зеленым чаем, гигантские яйца «Kinder Сюрприз» и т.д. Кроме продуктов в магазине торгуют значками и игрушками, а также можно взять кофе навынос.


Стоит признать, что некоторые виды представленных здесь необычных продуктов продаются и в гипермаркетах, наподобие «Ашана» — и там они дешевле.


В магазине делают ставку на необычные продукты. Фото Стаса Соколова
В магазине делают ставку на необычные продукты. Фото Стаса Соколова


У «Продукто!» работает уже два магазина за пределами Новосибирска — в Томске и Казани — которые открыты по франчайзингу. Сеть позиционирует себя как модный магазин для молодежи, активно продвигая себя через соцсети.


Первый магазин сети на ул. Октябрьская. Фото Стаса Соколова
Первый магазин сети на ул. Октябрьская. Фото Стаса Соколова


Формат небольших продуктовых магазинов в Новосибирске активно развивался в 2015 году, тогда их количество увеличилось на 35 %. В прошлом году этот рост прекратился, а часть торговых точек закрылась.

Стас Соколов

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