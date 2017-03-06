Началась рабочая неделя с выходным в среду

Праздник 8 Марта в этом году выпал на среду. Фото Анны Золотовой

Начавшаяся сегодня, 6 марта, рабочая неделя будет короткой — с перерывом на один праздничный день.







В среду, 8 марта, жители России будут отмечать Международный женский день.







Это вторая короткая рабочая неделя в этом году, первая была из-за празднования 23 февраля — Дня защитника Отечества. Тогда россияне отдыхали 4 дня, с четверга по воскресенье. В честь прошедшего праздника НГС вел онлайн-трансляцию, во время которой читатели рассказывали, как они отмечают знаменательную дату.







По данным Минтруда, в 2017 году остались следующие длинные выходные:





с 29 апреля по 1 мая (3 дня — с субботы по понедельник);

с 6 по 9 мая (4 дня — с субботы по вторник);

с 10 по 12 июня (3 дня — с субботы по понедельник);

с 4 по 6 ноября (3 дня — с субботы по понедельник).

