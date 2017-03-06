Началась рабочая неделя с выходным в среду

Праздник 8 Марта в этом году выпал на среду. Фото Анны Золотовой
Праздник 8 Марта в этом году выпал на среду. Фото Анны Золотовой

Начавшаяся сегодня, 6 марта, рабочая неделя будет короткой — с перерывом на один праздничный день.


В среду, 8 марта, жители России будут отмечать Международный женский день.


Это вторая короткая рабочая неделя в этом году, первая была из-за празднования 23 февраля — Дня защитника Отечества. Тогда россияне отдыхали 4 дня, с четверга по воскресенье. В честь прошедшего праздника НГС вел онлайн-трансляцию, во время которой читатели рассказывали, как они отмечают знаменательную дату.


По данным Минтруда, в 2017 году остались следующие длинные выходные:


с 29 апреля по 1 мая (3 дня — с субботы по понедельник);
с 6 по 9 мая (4 дня — с субботы по вторник);
с 10 по 12 июня (3 дня — с субботы по понедельник);
с 4 по 6 ноября (3 дня — с субботы по понедельник).

Елена Громкова

Прочтений: 3797
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено