Заброшенное здание на площади Маркса превратят в парк для сноуборда

Внешний вид ДК «Сибсельмаш». Фото Стаса Соколова
Внешний вид ДК «Сибсельмаш». Фото Стаса Соколова

Один из долгостроев на пл. Маркса в Новосибирске переоборудуют под сноуборд-парк — 11 марта там пройдут крупные соревнования Drive Urban при поддержке Федерации сноуборда России.


Организаторы спортивных состязаний Drive Urban оказались недоступны для оперативного комментария. Но их официальная группа в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что спортивные состязания пройдут в заброшенном ДК «Сибсельмаш». Участники приедут из Сочи, Москвы, Перми, Красноярска, Екатеринбурга и др. 


Среди новосибирских участников — Алексей Соболев, член сборной России по сноуборду. Он подтвердил НГС.НОВОСТИ, что соревнования состоятся, однако отказался раскрывать подробности проекта, намекнув на запрет от организаторов.


«Я был в ДК две недели назад. Там активно идет работа, строят сноуборд-парк», — рассказал участник из Новосибирска, сноубордист и предприниматель Алексей Соболев.


Алексей Соболев внутри ДК. Фото предоставлено vk.com/alexey__sobolev
Алексей Соболев внутри ДК. Фото предоставлено vk.com/alexey__sobolev


Кроме него из Новосибирска выступят спортсмены Алексей Шум, Алексей Феоктистов, Сергей Зюк.


Соревноваться спортсмены будут в двух дисциплинах — джиббинге (скольжение и передвижение по специально подготовленным фигурам из металла, дерева или пластика, или по элементам городской архитектуры — перилам, парапетам) и фристайле на сноуборде.


Тем, кто не сможет посетить состязания, обещают трансляцию на канале Drive Me в YouTube.


У ДК «Сибсельмаш» в Новосибирске богатая история. Еще в советские времена его начинали строить как Дворец культуры, но строительство заморозили из-за проблем с финансами. Потом здание несколько раз переходило из рук в руки, его даже собирались снести. Но все обещания остались на словах. Теперь здание пытаются сделать спортивным объектом.

Анна Наумцева

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