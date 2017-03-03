Под Новосибирском будут выпускать вакцину от гепатита

Производство вакцины. Фото www.bialgam.ru
Производство вакцины. Фото www.bialgam.ru

Областные власти представили на инвестфоруме в Сочи проект площадки по розливу медицинских вакцин под Новосибирском. 


Презентация прошла 27 февраля. Одним из основных проектов, которые представил регион, стало создание участка розлива вакцин и сывороток на площадях предприятия АО «Вектор-БиАльгам», сообщили НГС.НОВОСТИ в отделе маркетинга компании.

«В рамках форума было решено подробно обсудить проект на рабочей группе по программе реиндустриалиации НСО в марте под председательством Аркадия Дворковича», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор по производству «Вектор-Биальгам» Алексей Молокеев. 


Как пояснил Молокеев, Минздрав РФ поддержал идею в рамках флагманского проекта «ФармБиоПолис» в прошедшем декабре. 


На предприятии будут разливать вакцины, сыворотки, препараты на основе рекомбинантных белков, витаминные и противошоковые препараты (антидоты).


«Будет выпускаться вакцина против гепатита А, в планах — комплексная вакцина против гепатита А плюс В, с "Вектором" ведутся переговоры по розливу противогриппозной вакцины», — пояснил директор по производству.

 
Смонтировать оборудование для розлива вакцин на предприятии планируют до конца года: «Система по инъекционному розливу будет немецкая, блистерная установка — итальянская. Еще часть оборудования будет индийским, часть — российским», — сказал Молокеев, уточнив, что, по плану, проект выйдет на полную мощность к 2019 году. Суммарные инвестиции в проект составят 320 млн руб.

В 2016 году проект вошел в программу реиндустриализации Новосибирской области, уточнили на предприятии. 


Компания «Вектор-Биальгам» образована на базе научного центра биотехнологии и вирусологии «Вектор», который находится в наукограде Кольцово. «Вектор-Биальгам» — единственный в России производитель вакцины против гепатита А «Альгавак-М». Это не единственная разработка научного центра. «Вектор» по поручению Правительства РФ также занимается вакциной против вируса Эбола.

Ольга Власова

Прочтений: 3097
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено