Под Новосибирском будут выпускать вакцину от гепатита

Производство вакцины. Фото www.bialgam.ru



Областные власти представили на инвестфоруме в Сочи проект площадки по розливу медицинских вакцин под Новосибирском.





Презентация прошла 27 февраля. Одним из основных проектов, которые представил регион, стало создание участка розлива вакцин и сывороток на площадях предприятия АО «Вектор-БиАльгам», сообщили НГС.НОВОСТИ в отделе маркетинга компании.



«В рамках форума было решено подробно обсудить проект на рабочей группе по программе реиндустриалиации НСО в марте под председательством Аркадия Дворковича», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор по производству «Вектор-Биальгам» Алексей Молокеев.





Как пояснил Молокеев, Минздрав РФ поддержал идею в рамках флагманского проекта «ФармБиоПолис» в прошедшем декабре.





На предприятии будут разливать вакцины, сыворотки, препараты на основе рекомбинантных белков, витаминные и противошоковые препараты (антидоты).



«Будет выпускаться вакцина против гепатита А, в планах — комплексная вакцина против гепатита А плюс В, с "Вектором" ведутся переговоры по розливу противогриппозной вакцины», — пояснил директор по производству.



Смонтировать оборудование для розлива вакцин на предприятии планируют до конца года: «Система по инъекционному розливу будет немецкая, блистерная установка — итальянская. Еще часть оборудования будет индийским, часть — российским», — сказал Молокеев, уточнив, что, по плану, проект выйдет на полную мощность к 2019 году. Суммарные инвестиции в проект составят 320 млн руб.



В 2016 году проект вошел в программу реиндустриализации Новосибирской области, уточнили на предприятии.







Компания «Вектор-Биальгам» образована на базе научного центра биотехнологии и вирусологии «Вектор», который находится в наукограде Кольцово. «Вектор-Биальгам» — единственный в России производитель вакцины против гепатита А «Альгавак-М». Это не единственная разработка научного центра. «Вектор» по поручению Правительства РФ также занимается вакциной против вируса Эбола.

