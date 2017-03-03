Бывшая учительница лицея пошла под суд за гибель девочки в обрыве на Алтае

14-летняя ученица лицея погибла в горах Алтая в июле 2015 года. Фото Татьяны Кривенко

В Новосибирске начинается суд над бывшим учителем лицея № 200, которую обвиняют в смерти 14-летней девочки во время турпохода.





На этой неделе уголовное дело поступило в Заельцовский районный суд.







Несчастный случай произошел утром 31 июля 2015 года в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. По версии следствия, при спуске с горного склона вблизи озера «Славных девчат» 14-летняя ученица новосибирского лицея № 200 сорвалась с 9-метрового обрыва и погибла от травм. Руководителя похода Розу Тарасову, работавшую в лицее учителем математики и социальным педагогом, уволили с работы сразу после похода. Следователи возбудили против нее уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).







В материалах уголовного дела говорится, что Роза Тарасова допустила девочку к походу без письменного согласия родителей, медосмотра и инструктажа по технике безопасности. А трагедия случилась после того, как руководитель похода настояла на прохождении технически сложного участка, хотя поблизости были две более легкие тропы, отмечают в Заельцовском районном суде.







Судить Розу Тарасову будут в Новосибирске — так решил Верховный суд РФ, поскольку именно здесь живут и сама обвиняемая, и семья погибшей девочки, и большинство свидетелей.







Судебное заседание по этому делу назначено на 15 марта.