В Новосибирске замечен американский самолет-шпион

Борта OC-135B не имеют вооружения, зато оборудованы фото- и видеоаппаратурой контроля. Фото Юрия Шелухова, vk.com/sibspotting



2 марта в новосибирский аэропорт «Толмачёво» прилетел американский самолет ОС-135, который будет фотографировать дальневосточные военные части.







«Вчера вечером в аэропорт "Толмачёво" прибыл американский самолет-разведчик. Созданный на базе "Боинга 707" самолет OC-135B оснащен наблюдательной аппаратурой для мониторинга военных объектов. Сегодня днем после дозаправки и отдыха экипажа разведчик вылетел на задание», — рассказали в сообществе «Сибирский споттинг».







В сообществе отметили, что самолет прилетел по программе «Открытое небо».







Фото Александра Листопада, vk.com/sibspotting







Фото Александра Листопада, vk.com/sibspotting







По данным «Российской газеты», по программе, которая началась на этой неделе, самолеты-разведчики из США и Франции должны сфотографировать и снять на видео дальневосточные гарнизоны.







«Их командировка в Россию, которую можно назвать своего рода санкционированным шпионажем, предусмотрена международным договором "Открытое небо".





Районы инспекции заранее согласованы с Минобороны России. Хотя маршрут полета ограничен по расстоянию, хозяевам строго запрещено что-то скрывать от иностранных контролеров. Окажется на пути секретная ракетная часть — фиксируйте ее на пленку. Но не просите экипажи приземлиться возле гарнизона. Что называется, потрогать руками чужое оружие и технику никто не позволит», — описывает «Российская газета».







В российском военном ведомстве изданию объяснили, что смысл воздушных инспекций сводится к предотвращению внезапных атак на сопредельные территории. Подписанный в Хельсинки 24 марта 1992 года договор разрешает инспекторам снимать передвижения войск и кораблей, а также любые объекты армейской и флотской инфраструктуры.







Инспекционные борта не имеют вооружения, зато оборудованы фото- и видеоаппаратурой контроля. По словам начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности РФ Сергея Рыжкова, международная инспекция на Дальнем Востоке продлится до 4 марта.

