Нападение с ножом на салон сотовой связи попало на видео

Вечером 2 марта новосибирские полицейские задержали двух молодых людей, которых подозревают в дерзком нападении на салон сотовой связи.







Салон сотовой связи на ул. Первомайской. Кадр с камеры видеонаблюдения







Как рассказали в полиции, 18 февраля в девятом часу вечера в салон сотовой связи на ул. Первомайской вошла компания молодых людей.







«Двое из них подошли к прилавку, за которым стоял продавец, а один остановился у выставочной витрины с телефонами и стал незаметно их отсоединять. Увидев происходящее, работник зала направился к витрине, чтобы остановить молодого человека, но не успел выйти, так как неожиданно один из злоумышленников достал нож и попытался его ударить. После чего, забрав 2 телефона, преступники скрылись», — описали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, уточнив, что сумма ущерба превысила 100 тыс. руб.









Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), а вчера вечером им удалось задержать двух подозреваемых. Третий пока еще в розыске.







Как уточнили в МВД, возраст подозреваемых — от 20 до 24 лет. Все трое приехали из Республики Тыва. «Один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и находился в федеральном розыске по подозрению в тяжком преступлении, совершенном в Кызыле», — отметили в областной полиции.







Еще один молодой человек на прошлой неделе напал с пистолетом на сотрудницу офиса микрозаймов. Пойти на преступление его вынудил миллионный долг. Однако средства не оправдали цель: все, что молодому человеку удалось получить от жертвы, — 3 тыс. руб.