Модную кофейню на Советской сменила кулинария с едой навынос
На месте бывшей «Кофемолки» на ул. Советская, 18 сегодня начала работать демократичная кулинария «Из другого теста». Заведение открыл ресторатор Кирилл Горенский, которому принадлежит, в частности, чайхана «Баранжар», расположенная по соседству.
Помещение отделано в популярном сегодня стиле лофт, что предполагает минималистический дизайн, использование недекорированных поверхностей (кирпичные стены, бетонный пол) и простой, легкой мебели. Большую часть первого этажа занимает буфетная зона — здесь оставлены только около 10 маленьких столиков на двоих. На втором этаже могут расположиться чуть больше 20 человек.
Как пояснил сам Горенский, «Из другого теста» работает в формате «городской кулинарии», куда люди будут заходить преимущественно для того, чтобы купить еду навынос. Поэтому, например, в зале нет розеток, как это сегодня принято в кофейнях, поскольку не предполагается, что посетители будут приходить сюда «проводить время». Работает заведение по принципу самообслуживания — посетители делают заказ у стойки и сами забирают его.
Все блюда продаются уже готовыми (их могут только разогреть) на вес (цена установлена за 100 г.). В меню салаты (от 55 руб.), котлеты (от 85 руб.), тушеные овощи (75 руб.), сэндвичи (от 115 руб. за штуку) и выпечка (от 45 руб.). Самая дорогая позиция — ростбиф (195 руб. за 100 г). Среди блюд, например, можно встретить гратен (запеченная в сливках картошка, нарезанная тонкими ломтиками), рыбные котлеты на пару, салат из свеклы с имбирем, а также сэндвичи крок-мадам и крок-месье.
Кулинарии — направление, которое в последнее время набирает популярность. Например, в открывшемся в январе заведении «Мамин Сибиряк», кроме основного зала имеется специальная зона с отдельным входом, торгующая исключительно навынос. В формате кулинарии работают большинство заведений сети «Суши Make».
Стас Соколов