Модную кофейню на Советской сменила кулинария с едой навынос





Все блюда в заведении выставлены на холодную витрину. Фото Стаса Соколова







На месте бывшей «Кофемолки» на ул. Советская, 18 сегодня начала работать демократичная кулинария «Из другого теста». Заведение открыл ресторатор Кирилл Горенский, которому принадлежит, в частности, чайхана «Баранжар», расположенная по соседству.



Интерьер кулинарии «Из другого теста». Фото Стаса Соколова







Помещение отделано в популярном сегодня стиле лофт, что предполагает минималистический дизайн, использование недекорированных поверхностей (кирпичные стены, бетонный пол) и простой, легкой мебели. Большую часть первого этажа занимает буфетная зона — здесь оставлены только около 10 маленьких столиков на двоих. На втором этаже могут расположиться чуть больше 20 человек.





Цена на блюда в кулинарии указана за 100 граммов. Фото Стаса Соколова







Как пояснил сам Горенский, «Из другого теста» работает в формате «городской кулинарии», куда люди будут заходить преимущественно для того, чтобы купить еду навынос. Поэтому, например, в зале нет розеток, как это сегодня принято в кофейнях, поскольку не предполагается, что посетители будут приходить сюда «проводить время». Работает заведение по принципу самообслуживания — посетители делают заказ у стойки и сами забирают его.







В заведении есть специальный раздел блюд без мяса. Фото Стаса Соколова







Все блюда продаются уже готовыми (их могут только разогреть) на вес (цена установлена за 100 г.). В меню салаты (от 55 руб.), котлеты (от 85 руб.), тушеные овощи (75 руб.), сэндвичи (от 115 руб. за штуку) и выпечка (от 45 руб.). Самая дорогая позиция — ростбиф (195 руб. за 100 г). Среди блюд, например, можно встретить гратен (запеченная в сливках картошка, нарезанная тонкими ломтиками), рыбные котлеты на пару, салат из свеклы с имбирем, а также сэндвичи крок-мадам и крок-месье.



Большая часть выпечки выставлена в открытом доступе. Фото Стаса Соколова







Кулинарии — направление, которое в последнее время набирает популярность. Например, в открывшемся в январе заведении «Мамин Сибиряк», кроме основного зала имеется специальная зона с отдельным входом, торгующая исключительно навынос. В формате кулинарии работают большинство заведений сети «Суши Make».

