Главаря банды нашли спустя 6 лет в колонии под чужим паспортом

От полиции главарь банды скрывался 6 лет. Фото 54.мвд.рф
От полиции главарь банды скрывался 6 лет. Фото 54.мвд.рф

В Новосибирске начинается суд над 37-летним главарем банды, которая специализировалась на вооруженных нападениях и кражах.


По версии следствия, мужчина создал банду, которая просуществовала в Новосибирске примерно 2 года и за это время успела засветиться в 11 преступлениях с ущербом больше чем на 2 млн руб., рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В декабре 2010 года пятерых членов банды задержала полиция — они попались правоохранителям во время очередного разбойного нападения. В квартирах и машинах подозреваемых полицейские нашли пистолеты, обрез охотничьего ружья, патроны, резиновые палки, рации и наручники. Суд приговорил бандитов к лишению свободы.


Главарю банды тогда удалось скрыться. Полиция объявила его в федеральный розыск. Шесть лет мужчина жил под чужими именами в Новосибирской области и Кузбассе — там он организовал еще одну преступную группировку, которая специализировалась на квартирных кражах.


Полицейским новосибирец попался только в январе 2016 года — его задержали в Кемеровской области по подозрению в квартирной краже. При задержании мужчина предъявил поддельный паспорт на чужое имя. За кражу суд приговорил его к заключению. Позже полицейские и сотрудники ГУФСИН выяснили, что осужденный — не тот, за кого себя выдает, и что он числится в федеральном розыске, описали ситуацию в МВД.


После этого организатору банды предъявили обвинение сразу по нескольким уголовным статьям: бандитизм, кража, разбой, вымогательство, незаконный оборот оружия. Расследование уголовного дела в отношении него завершилось. Материалы дела направлены в суд.


Это далеко не первый случай в Новосибирске, когда правосудие добирается до обвиняемых спустя несколько лет. Например, в феврале полицейские задержали мужчину, который 12 лет назад устроил стрельбу по компании в Первомайском сквере и убил одного из своих оппонентов.

Ольга Хмелевская

Прочтений: 12683
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено