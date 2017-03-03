Главаря банды нашли спустя 6 лет в колонии под чужим паспортом

От полиции главарь банды скрывался 6 лет. Фото 54.мвд.рф



В Новосибирске начинается суд над 37-летним главарем банды, которая специализировалась на вооруженных нападениях и кражах.





По версии следствия, мужчина создал банду, которая просуществовала в Новосибирске примерно 2 года и за это время успела засветиться в 11 преступлениях с ущербом больше чем на 2 млн руб., рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





В декабре 2010 года пятерых членов банды задержала полиция — они попались правоохранителям во время очередного разбойного нападения. В квартирах и машинах подозреваемых полицейские нашли пистолеты, обрез охотничьего ружья, патроны, резиновые палки, рации и наручники. Суд приговорил бандитов к лишению свободы.







Главарю банды тогда удалось скрыться. Полиция объявила его в федеральный розыск. Шесть лет мужчина жил под чужими именами в Новосибирской области и Кузбассе — там он организовал еще одну преступную группировку, которая специализировалась на квартирных кражах.







Полицейским новосибирец попался только в январе 2016 года — его задержали в Кемеровской области по подозрению в квартирной краже. При задержании мужчина предъявил поддельный паспорт на чужое имя. За кражу суд приговорил его к заключению. Позже полицейские и сотрудники ГУФСИН выяснили, что осужденный — не тот, за кого себя выдает, и что он числится в федеральном розыске, описали ситуацию в МВД.







После этого организатору банды предъявили обвинение сразу по нескольким уголовным статьям: бандитизм, кража, разбой, вымогательство, незаконный оборот оружия. Расследование уголовного дела в отношении него завершилось. Материалы дела направлены в суд.





Это далеко не первый случай в Новосибирске, когда правосудие добирается до обвиняемых спустя несколько лет. Например, в феврале полицейские задержали мужчину, который 12 лет назад устроил стрельбу по компании в Первомайском сквере и убил одного из своих оппонентов.

