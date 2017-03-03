Площадь Калинина увязла в сброшенном с крыш снегу





Площадь Калинина, фото читательницы НГС

Жители Новосибирска оказались недовольны тем, в каком состоянии после зимы оказалась площадь Калинина — один из важных транспортных узлов города.







«Площадь Калинина не почищена — и это центральная площадь города, почему этим никто не занимается, там только вчера при мне около 3 упали ...лед по колено а сверху снег.... и это не аномалия, это не уборка за всю зиму снега!!!» — написала в редакцию НГС.НОВОСТИ возмущенная читательница (орфография и пунктуация автора сохранены).





Она прислала фото, сделанные со стороны остановки «Площадь Калинина».





НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы получить комментарий по уборке площади.





Недавно жители города возмутились состоянием другого опасного участка в городе — в интернете оказалось видео, на котором пешеходы массово падают возле метро «Студенческая». После этого администрация Ленинского района почистила проход.





Площадь Калинина, фото читательницы НГС







Дополнение: Сегодня после обеда большую часть тротуара на площади Калинина почистили.

Фото Александра Ощепкова







