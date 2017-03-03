По Красноярску расставили провокационные баннеры про Новосибирск

Фото предоставлено Дмитрием Буевичем
Фото предоставлено Дмитрием Буевичем


«Авторитетное радио» из Красноярска поставило в центре города десятки баннеров с провокационными слоганами, среди которых есть и такой: «Красноярск — главный, даже когда главный из Новосибирска».


Очевидно, что имеется в виду губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, который переехал в Красноярск из Новосибирска в сентябре 2014 года.


Рекламная акция началась 2 марта. По словам генерального директора «Авторитетного радио» Дмитрия Буевича, в городе сейчас 40 рекламных конструкций (пилларсы и баннеры размером 3x6 м), они расположены преимущественно в центре города и будут висеть там в течение всего месяца.


«Я не очень понимаю, что в этом концепте дерзкого. Это ироничная и умная реклама. Мы давно раскручиваем слоган "Красноярск — главный". В прошлом году у нас была выходка, рассчитанная исключительно на Красноярск, когда на экране на площади Гарина-Михайловского [в Новосибирске] повесили рекламу "Авторитетного радио". Понятно, что новосибирцы даже не заметили эту историю, а красноярцы жутко радовались», — рассказал Буевич.


Фото предоставлено Дмитрием Буевичем
Фото предоставлено Дмитрием Буевичем


Кроме «новосибирского» слогана на улицах Красноярска появились и другие: «Летом теща не приедет: ремонт Коммунального моста», «Ждем от Универсиады новых стадионов, золота и бума рождаемости», а также «Культура — как секс: говорим о Слонове, думаем о Мироненко» (Василий Слонов — красноярский художник, который подарил в 2015 году городу ватную скульптуру под названием «Сердце родины», Елена Мироненко — министр культуры Красноярского края. — Н.Г.).


«У нас очень красивый министр культуры, не только молодая и деятельная, но и очень красивая. Поэтому она является секс-символом в городе. Красноярцы это сразу считывают», — объяснил смысл слогана Буевич.


Фото предоставлено Дмитрием Буевичем
Фото предоставлено Дмитрием Буевичем


По его словам, некоторые представители власти отреагировали на рекламу негативно: «У меня было много разговоров с чиновниками, все противоречиво. Некоторые считают, что это удар по болевым точкам региональной власти, но большинство говорят, что это неожиданно, здорово и прикольно».


Красноярский PR-консультант Василий Дамов сообщил НГС, что тумбу со слоганом про Новосибирск установили прямо напротив краевого правительства. «Кампания абсолютно в духе "Авторитетного радио" и "Примы" (медиахолдинг, в состав которого входит радио. — Н.Г.) вообще. Никогда не помню у них ничего типа «мы хорошие, слушайте нас на такой-то волне», их ходы всегда запоминаются, они всегда становятся событием в местной медиажизни. Мне симпатична эта идея, но, надеюсь, при этом "Прима" просчитала все её риски», — сказал собеседник.


Красноярцы часто подшучивают над новым губернатором. К примеру, в 2015 году городские активисты собирали деньги Виктору Толоконскому на обратный билет в Новосибирск.

Наталья Гредина
Фото предоставлены Дмитрием Буевичем

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