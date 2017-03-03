Застройщик собирал деньги с покупателей и создавал видимость строительства





Долгострой на Учительской, 9. Фото maps.google.ru



В Новосибирске перед судом предстанет директор компании «Новосибирск Строй Монтаж» Рашид Шевцов.







Компания на деньги дольщиков начинала строительство домов в Ленинском, Октябрьском, Калининском и Дзержинском районах. Теперь ее директор Рашид Шевцов обвиняется в трех преступлениях, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.







Шевцова судят за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), имущественный ущерб юрлицам (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и легализацию денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Новосибирска. Имущество Шевцова почти на 7 млн руб. суд арестовал.







По версии следствия, Рашид Шевцов с 25 апреля 2005 года по 31 декабря 2010 года от имени компании «Новосибирск Строй Монтаж» заключал договоры на строительство жилых домов по ул. Учительская, 9 и ул. Бориса Богаткова, 201/3.







«Шевцов строил многоквартирные дома с нарушением условий договоров об инвестиционной деятельности и долевого участия, не используя все собранные на эти цели деньги дольщиков. Таким образом он похитил у 289 лиц свыше 355,5 млн руб», — пояснили в надзорном ведомстве, уточнив, что по делу поданы иски от дольщиков больше чем на 287 млн руб.







Деньгами директор компании-застройщика распорядился по своему усмотрению. Небольшую часть суммы Шевцов все-таки потратил на строительство домов — «для создания видимости исполнения обязательств и привлечения новых инвесторов».





ООО «Новосибирск Строй Монтаж» появилась на строительном рынке Новосибирска в 2005 году. В 2012 году арбитраж признал компанию банкротом, следует из документов суда.







По информации на официальном сайте компании, застройщик строил дома также на ул. Авиастроителей, 27 и ул. Немировича-Данченко, 16/1,16/2,16/3.







В 2015 году за завершение этих четырех долгостроев взялась компания ОАО «Стройтрест № 43». Ранее проверки областного минстроя показали, что компания Шевцова использовала деньги на строительство дома на ул. Авиастроителей не по назначению.







По данным из открытых источников, сейчас дом на ул. Бориса Богаткова достраивает ЖСК «Новоселье», а ООО «ДорСтрой-Сибирь НСК» завершает дом на ул. Учительской.