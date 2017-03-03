Новосибирский спортсмен создал в Москве движение против допинга

Новосибирец создал в Москве независимую группу Rocket Science Project, выступающую за чистый спорт. Фото pixabay.com



Новосибирский спортсмен Евгений Пищалов, сейчас работающий тренером в Москве, вместе с российскими легкоатлетами организовал тренировочную группу Rocket Science Project, выступающую против допинга.





«Мы решили создать аналог зарубежного тренировочного центра с учетом российской специфики. Изначально — это просто движение за чистый спорт, науку, технологии.





Испытываем много негатива в свою сторону, поскольку в открытую выступаем против системы, но получаем поддержку на словах от Всероссийской федерации легкой атлетики, министра спорта Павла Колобкова»,





— рассказал Евгений Пищалов.







Он пояснил, что Rocket Science Project зародилась около 4 месяцев назад. Среди спортсменов, присоединившихся к тренировочной группе, мастера спорта международного класса в метании молота Сергей Литвинов и Илья Терентьев, бегун на длинные дистанции Ринас Ахмадеев и марафонец Степан Киселев. С группой и один из выдающихся прыгунов в высоту Ярослав Рыбаков, он будет тренером, а также эксперт инновационного центра Олимпийского комитета России Михаил Виноградов.







Участники группы планируют внедрять в российский спорт современные научные технологии, апробировать их на себе и рассказывать о результатах.





«Будем вычислять насколько нагрузка подходит для каждого человека, больше надо или меньше, подходит методика тренировок для человека или нет, как ее улучшить.





У нас сейчас установлены контакты почти со всеми ведущими спортивными учеными мира, у нас есть возможность получать технологии, которые используют величайшие бегуны, например, четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара. И, естественно, все это без допинга», — пояснил Пищалов.







Все участники Rocket Science Project подписали клятву чистого спортсмена и, если нарушат антидопинговые правила, должны будут заплатить штраф в 25 тыс. долл.





«Сами мы информаторством [об употреблении допинга] не занимаемся, но мы не отрицаем, что это обязательное условие восстановления нашей федерации.





Если кто-то нам пожалуется, то эта информация поступит в нашу федерацию, чтобы она провела свое расследование»,





— сказал Евгений.







Также группа планируют развивать спортивную селекцию, отбор талантливых детей в спорт с помощью специальных тестов. Экспериментальный центр для тренировки одаренных детей, скорее всего, появится в Йошкар-Оле.







Сейчас участники группы ищут единомышленников, узких специалистов и тренеров, разделяющих идеи чистого спорта и готовых к использованию новых технологий. Спортсмены уверяют, что Rocket Science Project останется независимым проектом и будет работать с властями в формате партнерства.







В конце 2015 года совет международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) принял решение отстранить российских легкоатлетов от международных соревнований после доклада независимой комиссии WADA о нарушениях антидопингового законодательства. В 2016 году несколько новосибирских легкоатлетов выполнили отборочный норматив на Олимпийские игры, однако сборную не допустили до участия в олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

