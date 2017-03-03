Российский банк с филиалами в Новосибирске лишился лицензии

В Новосибирске у казанского банка было два филиала. Фото Максима Богодвида (РИА Новости)



Сегодня, 3 марта, Центробанк России заявил о том, что он отзывает лицензию у казанского Татфондбанка — в Новосибирске у него 2 филиала.







«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество "Татфондбанк"», — сообщает регулятор.







По информации справочника 2ГИС, в Новосибирске 2 филиала этого банка — на Ватутина, 28 и на Фрунзе, 228.







15 декабря Центробанк РФ назначал временную администрацию в Татфондбанке. Тогда ее ввели на 6 месяцев из-за неустойчивого финансового положения и из-за того, что интересы его кредиторов и вкладчиков поставлены под угрозу, отмечал Банк России.