Российский банк с филиалами в Новосибирске лишился лицензии

В Новосибирске у казанского банка было два филиала. Фото Максима Богодвида (РИА Новости)
В Новосибирске у казанского банка было два филиала. Фото Максима Богодвида (РИА Новости)

Сегодня, 3 марта, Центробанк России заявил о том, что он отзывает лицензию у казанского Татфондбанка — в Новосибирске у него 2 филиала.


«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество "Татфондбанк"», — сообщает регулятор.


По информации справочника 2ГИС, в Новосибирске 2 филиала этого банка — на Ватутина, 28 и на Фрунзе, 228.


15 декабря Центробанк РФ назначал временную администрацию в Татфондбанке. Тогда ее ввели на 6 месяцев из-за неустойчивого финансового положения и из-за того, что интересы его кредиторов и вкладчиков поставлены под угрозу, отмечал Банк России.

Елена Громкова

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