В Новосибирске пропала студентка политехнического лицея

Оксана Бекаева пропала 23 февраля. Фото предоставлено ДПСО «Маяк», vk.com/dpso_mayak
Оксана Бекаева пропала 23 февраля. Фото предоставлено ДПСО «Маяк», vk.com/dpso_mayak

В Новосибирске ищут 19-летнюю студентку политехнического лицея Оксану Бекаеву, пропавшую неделю назад.


Оксана Бекаева, уроженка Республики Саха (Якутия), 23 февраля ушла из общежития Новосибирского политехнического лицея на ул. Российской и до сих пор не вернулась.


«Нам поступила заявка из полиции, а к ним обратилась родственница пропавшей, которой, в свою очередь, сообщили из лицея», — рассказал НГС.НОВОСТИ координатор поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


На вид Оксане Бекаевой 25 лет, ее рост 156–158 см, у девушки прямые темные волосы. Во что Оксана была одета в день пропажи, неизвестно.


Всех, кому известно что-либо о месте нахождения пропавшей, просят сообщить в полицию по тел.: 02 (с мобильного 020), 102, 232-18-69, 232-19-02 или 8-951-393-09-11 (волонтеры).


Дополнение: после публикации девушка нашлась — об этом сообщили отряд «Маяк».


В феврале НГС.НОВОСТИ писали о пропавшем бердском сноубордисте Романе Самборском. Оказалось, что мужчина решил уйти из дома и поехал автостопом в Волгоград.

Ксения Евдокимова

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