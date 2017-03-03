Новосибирские абоненты МТС пожаловались на перебои связи

Вечером 2 марта новосибирцы не могли дозвониться до своих знакомых с телефонов, обслуживаемых оператором МТС. Фото pixabay.com
Вечером 2 марта новосибирцы не могли дозвониться до своих знакомых с телефонов, обслуживаемых оператором МТС. Фото pixabay.com

Вечером 2 марта некоторые новосибирцы, пользующиеся услугами связи оператора МТС, не могли никому позвонить.


Перебои со связью новосибирцы заметили примерно с 21:00. «В микрорайоне "Родники", а может, и в других районах тоже, не работает связь МТС. Позвонить невозможно ни на какие номера сотовых операторов. Причем интернет через телефон работает, а связи нет», — сообщил в редакцию читатель НГС, представившийся Максимом.


Мужчина уточнил, что проблемы со связью возникли не у него одного, а еще у нескольких соседей, которых он встретил вечером. Исходящие вызовы у абонента не проходили, система отвечала: «Завершение вызова».


Жительница Советского района рассказала, что с 21:00 до 21:30 пыталась вызвать такси с трех номеров телефона, оператор у всех — МТС. Девушка пояснила, что «звонок не шел» — после набора номера в трубке была тишина. Жительница добавила, что примерно в это же время до нее пытался дозвониться еще один абонент МТС и это удалось ему с 6-го раза.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратилась за комментариями в МТС, но на момент публикации в компании не смогли дать ответ о причинах сбоя.


В прошлый раз новосибирские абоненты МТС жаловались на проблемы со связью полгода назад. Тогда входящие вызовы с других операторов у абонентов не проходили, система отвечала: «Абонент недоступен».

Ксения Евдокимова

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