Мужчина в трусах прошел на руках по площади Ленина при –20

Проигравший спор новосибирец разделся до трусов и прогулялся на руках по зимней площади Ленина.


Ночная прогулка по площади Ленина. Скрин видео Александра Афанасьева
Ночная прогулка по площади Ленина. Скрин видео Александра Афанасьева


В соцсети «ВКонтакте» появился видеоролик, на котором молодой человек гуляет по площади Ленина в нижнем белье и маске из фильма «Крик», задорно пританцовывает и даже делает проход на руках. Корреспонденту НГС.НОВОСТИ удалось найти героя ролика и разузнать подробности его выходки.


Как пояснил молодой человек, в таком виде он гулял по центру города неделю назад — в ночь с пятницы на субботу —из-за того, что проиграл спор в мобильном приложении для водителей «НомеРА».


«В этом приложении я никогда не видел, чтобы какой-то пост набирал больше 40–50 "лайков". Поэтому я написал: "Если этот пост наберет 100 «лайков», я буду в трусах по центру бегать". И за пять минут 150 с чем-то "лайков" набралось», — описал ситуацию герой видео, известный в мобильном приложении под ником Golf.


По словам молодого человека, прогулку он заранее отрепетировал — прошелся в трусах по частному сектору, чтобы проверить, как организм отреагирует на холод.


Итоговое дефиле по центру города — площади Ленина, Вокзальной магистрали и ул. Советской — заняло примерно 20 минут. Все это время молодого человека сопровождали около 10 машин, водителям которых хотелось посмотреть, выполнит ли он условия спора.


А возле диско-бара «Синий иней» герой ролика на спор даже снял с себя трусы, правда, под ними оказалось еще 5 пар нижнего белья.



Молодой человек уточнил, что во время прогулки он был абсолютно трезвым, а после нее снова сел за руль. Правда, долго не мог отогреть руки, а в остальном практически не замерз, несмотря на то, что на улице в ту ночь было около –20 градусов. Также герой видеоролика отметил, что после прогулки он и другие пользователи мобильного приложения поехали в баню.


По словам молодого человека, никаких последствий для своего здоровья после этой прогулки он не почувствовал. «Главное — шапку надеть теплую и носки», — считает он.


Месяцем ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о новосибирце, который 40 минут гулял в трусах и носках по микрорайону «Родники» ради того, чтобы подруга согласилась выйти за него замуж.

Ольга Хмелевская
Видео Александра Афанасьева

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