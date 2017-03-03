В контактный зоопарк привезли ярких ядовитых лягушек

Священный древолаз. Фото vk.com/lesnoe_posolstvo_nsk



В контактном зоопарке «Лесное посольство» в Новосибирске открывается выставка лягушек, жаб и тритонов — всего на ней покажут около 35 особей, в том числе ядовитых.







Выставка начнет работу 6 марта и называется «Заколдованные прЫнцы». Она продлится месяц.





«Среди тех, кого можно увидеть, будут краснобрюхая жерлянка, благодаря своему цвету похожая на оживший кусочек лавы из жерла вулкана; карликовая лягушка, или лягушка "дюймовочка", которая достигает 4 см. Также священный древолаз, ядовитый, но интересной черно-желтой окраски, и жаба ага — вторая из самых крупных жаб, тоже ядовитая», — рассказали в «Лесном посольстве».







Краснобрюхая жерлянка. Фото vk.com/lesnoe_posolstvo_nsk







Посещение выставки включено в стоимость одного входного билета в зоопарк и стоит 250 руб. Экскурсии будут идти с 11 до 18 часов, каждые два часа в будни и каждый час в выходные. Также можно будет посмотреть фильм о лягушках.







Тритон. Фото vk.com/lesnoe_posolstvo_nsk







Пример того, как выглядит карликовая лягушка. Фото ru.wikipedia.org







Еще одно место в Новосибирске, где можно посмотреть на экзотических обитателей аквариумов — океанариум в «Дельфинии». Там живет, в частности, акула-молот, которую привезли в декабре 2016 года.