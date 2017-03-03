Новосибирец поехал к Северному полюсу на машине-амфибии

Житель Новосибирска Алексей Камерзанов прославился организацией самого массового заезда в купальниках в Шерегеше (рекорд Гиннесса) и кругосветными путешествиями на автомобилях. 


На этот раз путешественник отправился к Северному Ледовитому океану на вездеходах «Бурлак» и «Емеля», чтобы испытать, как они плавают и проходят по льдам.


Новосибирец поехал к Северному полюсу на машине-амфибии (фото)


Экспедиция стартовала из Екатеринбурга — вдоль Уральских гор по территории Республики Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, через Воркуту, Салехард. 


Сейчас машины пересекли приполярный Урал, через горы переехали и  находятся неподалеку от Воркуты, скоро должны приехать к Карскому морю, где начнутся главные испытания.


Вездеход-амфибия «Бурлак»
Вездеход-амфибия «Бурлак»


В этой экспедиции Алексей — приглашенный участник, сейчас он находится ровно на полярном круге. Путешествие продлится около 2,5 недель. 


«Ночью в пурге опять налетаем на камень. Немного повредили подвеску. Чиним с использованием
«Ночью в пурге опять налетаем на камень. Немного повредили подвеску. Чиним с использованием "Фёдора"», — комментирует фото путешественник


«Нас было 3 машины, одна дошла до половины пути, мы заезжали на одну их вершин Урала, и она отсоединилась. Бюджет сложно обозначить — ребята из Екатеринбурга делали машины самостоятельно, а остальное — это только еда и топливо. Мы практически нигде не останавливаемся, у нас же машина — настоящий дом на колесах», — рассказывает Алексей.


Одна из целей экспедиции — это проверка, как покажет себя новый вездеход -амфибия «Бурлак» по сравнению с аскетичным «Емелей», с учетом того, что «Емеля» уже был на полюсе и добрался до Канады своим ходом.


Внутри вездехода «Емеля»
Внутри вездехода «Емеля»


«Она у нас присутствует больше как образец на что равняться, руководитель этой экспедиции — очень известный человек Василий Елагин. Он направляет испытания, говорит, что нам делать, делится опытом, как проходил Северный полюс», — рассказывает Алексей.


Машина «Емеля»
Машина «Емеля»



В этой машине есть кухня и газ, единственное, чего нет, — туалета. 


«Север невероятно очаровательный, до этого все мои экспедиции были в основном направлены на юг, а тут экзотика — пересекать горы, приполярный Урал, там лежит снег два метра и мы на вот этих необычных машинах просто карабкаемся по горам — там нет никаких дорог», — делится впечатлениями путешественник.


В «Бурлаке» может быть до 10 спальных мест
В «Бурлаке» может быть до 10 спальных мест


«Мы пересекали Уральский хребет — пытались подняться на самую высокую точку Урала, преодолели самую сложную половину пути, но тут началась невероятная пурга, мы там сутки простояли, видимость падала до нескольких метров, ветер сносил с ног и мы все-таки решили развернуться и не заезжать наверх», — отметил путешественник.


Пес в посёлке Желанное
Пес в посёлке Желанное



Валерия Терлеева
Фото предоставлены Алексеем Камерзановым

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