Honda Fit налетела на ледяные глыбы на Большевистской и отскочила в отбойник

Вечером 2 марта в Новосибирске на Большевистской Honda Fit налетела на ледяные глыбы, лежавшие посреди дороги, после чего врезалась в отбойник и получила удар сзади от Honda HR-V.





Авария произошла около 21:10 на участке Большевистской, начинающемся после заезда на Бугринский мост, водитель Honda Fit ехал в сторону Первомайского района.





Honda Fit налетела на ледяные глыбы, лежащие на Большевистской. Фото предоставлено Александром Мартыновым







«Я проехал светофор на остановке "Храм Михаила Архангела", сместился в левую крайнюю полосу. Проехав по ней, увидел заснеженное покрытие. Я начинаю смещаться вправо и наскакиваю левым колесом на ледяные глыбы — их не было видно, они слились с дорогой. После этого машину растрясывает, мы встаем на два колеса, бьемся об отбойник и радиатором резко останавливаемся на глыбе», — рассказал водитель Honda Fit Александр Мартынов.







Сзади мужчины ехал водитель на Honda HR-V, он не успел затормозить и врезался в правую часть Honda Fit. Водитель и пассажирка Honda Fit были пристегнуты и не пострадали.







Honda HR-V врезалась сзади в Honda Fit. Фото предоставлено Александром Мартыновым







По словам Александра Мартынова, никаких дорожных знаков перед полосой с глыбами не было. Примерно через 20 минут после аварии приехала дорожная техника и начала убирать ледяные глыбы, лежащие посередине крайней левой полосы, на правую крайнюю полосу. Мужчина оценил, что глыбы растянулись по полосе на 50–70 м, ширина ледяной полосы была около 1 м.







Водитель «Хонды Фит» пояснил, что его машина сейчас не на ходу, в аварии она получила сильные повреждения. Участники ДТП сейчас ищут очевидцев аварии и записи с видеорегистраторов. «Я хочу добиться, чтобы была компенсация за ущерб от страховой компании, как положено по полису, и от дорожников», — заявил Александр.







Новосибирские водители нередко налетают на различные сугробы, некоторые машины даже переворачиваются на крышу. Например, недавно читатель НГС сфотографировал Jeep Grand Cherokee, лежавший в сугробе на ул. Новоуральской.