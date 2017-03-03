Honda Fit налетела на ледяные глыбы на Большевистской и отскочила в отбойник

Вечером 2 марта в Новосибирске на Большевистской Honda Fit налетела на ледяные глыбы, лежавшие посреди дороги, после чего врезалась в отбойник и получила удар сзади от Honda HR-V.


Авария произошла около 21:10 на участке Большевистской, начинающемся после заезда на Бугринский мост, водитель Honda Fit ехал в сторону Первомайского района.


Honda Fit налетела на ледяные глыбы, лежащие на Большевистской. Фото предоставлено Александром Мартыновым
Honda Fit налетела на ледяные глыбы, лежащие на Большевистской. Фото предоставлено Александром Мартыновым


«Я проехал светофор на остановке "Храм Михаила Архангела", сместился в левую крайнюю полосу. Проехав по ней, увидел заснеженное покрытие. Я начинаю смещаться вправо и наскакиваю левым колесом на ледяные глыбы — их не было видно, они слились с дорогой. После этого машину растрясывает, мы встаем на два колеса, бьемся об отбойник и радиатором резко останавливаемся на глыбе», — рассказал водитель Honda Fit Александр Мартынов.


Сзади мужчины ехал водитель на Honda HR-V, он не успел затормозить и врезался в правую часть Honda Fit. Водитель и пассажирка Honda Fit были пристегнуты и не пострадали.


Honda HR-V врезалась сзади в Honda Fit. Фото предоставлено Александром Мартыновым
Honda HR-V врезалась сзади в Honda Fit. Фото предоставлено Александром Мартыновым


По словам Александра Мартынова, никаких дорожных знаков перед полосой с глыбами не было. Примерно через 20 минут после аварии приехала дорожная техника и начала убирать ледяные глыбы, лежащие посередине крайней левой полосы, на правую крайнюю полосу. Мужчина оценил, что глыбы растянулись по полосе на 50–70 м, ширина ледяной полосы была около 1 м.


Водитель «Хонды Фит» пояснил, что его машина сейчас не на ходу, в аварии она получила сильные повреждения. Участники ДТП сейчас ищут очевидцев аварии и записи с видеорегистраторов. «Я хочу добиться, чтобы была компенсация за ущерб от страховой компании, как положено по полису, и от дорожников», — заявил Александр.


Новосибирские водители нередко налетают на различные сугробы, некоторые машины даже переворачиваются на крышу. Например, недавно читатель НГС сфотографировал Jeep Grand Cherokee, лежавший в сугробе на ул. Новоуральской.

Ксения Евдокимова

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