К чумазым новосибирским синицам прилетели чистые родичи из Казахстана

Синицы, которые не зимовали в Новосибирске, отличаются ярким оперением. Фото VictorTyakht (Essentials/iStock)



Горожане стали замечать на улицах и в парках Новосибирска синиц с ярким оперением — орнитолог пояснил, что это первые перелетные птицы, вернувшиеся с зимовки.







«Сейчас активизировались кочующие птицы. На больших синицах это видно — они только называются "большие", а на самом деле это маленькая птичка. Так вот примерно неделю назад возле кормушек преобладали чумазые синицы с закопченным оперением, они провели зиму в городе и от копоти стали такими, прятались в вентиляционных трубах. А теперь видны яркие, красивые синицы, которые зимовали вдали от Новосибирска», — рассказал орнитолог Алексей Яновский.







По его словам, синицы прилетели как из соседних регионов, так и из-за рубежа, например из Северного Казахстана.







«Следующие перелетные птицы, которых можно ждать, — грачи. Они прилетят через пару недель», — отметил Алексей Яновский.







Не все птицы, прилетающие в Новосибирск, нравятся горожанам. Недавно читатели НГС.НОВОСТИ пожаловались на огромные стаи голодных шумных ворон, которые собираются по ночам в центре и мешают спать.