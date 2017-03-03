В Новосибирск на ремонт привезли индийские вертолеты 

Вертолет Ми-17. Фото Максима Богодвида (РИА Новости)  
Вертолет Ми-17. Фото Максима Богодвида (РИА Новости)
 

Новосибирский авиаремонтный завод начал ремонтировать 30 индийских вертолетов Ми-17-1В. 


На авиаремонтный завод также прибыли авиационные специалисты из Индии, они проверяют, как идет ремонт. 


«По результатам инспекции они сделают выводы о качестве ремонта. Кроме того, представители иностранной делегации ознакомятся с технологией ремонта вертолетной техники», — рассказали в холдинге.


Сейчас на заводе ремонтируют первую партию из пяти вертолетов, по плану они должны быть готовы к лету. После ремонта авиатехнику отправят обратно в Индию, сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех). 


Всего до середины 2018 года на Новосибирском авиаремонтном заводе отремонтируют 30 индийских вертолетов Ми-17-1В. 


По словам гендиректора холдинга «Вертолеты России» по послепродажному обслуживанию Игоря Чечикова, новосибирские специалисты достаточно опытны, они используют для ремонта современное оборудование.


В прошлом году в Новосибирск на ремонт также привозили вертолеты из Венгрии. 

Ольга Власова 

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